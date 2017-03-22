Torna in Calabria il musical ‘Dall’amore… la vita’

Oltre quaranta tra cantanti, attori e comparse per il ritorno del musical Dall'amore la vita, ideato da Stella Sorrentino e Ivana Ventura

Oltre quaranta personaggi tra cantanti, attori e comparse, un grande lavoro di preparazione alle spalle ed un successo quasi annunciato. Torna a gran richiesta, dopo l’ottima accoglienza dello scorso anno il musical “Dall’amore la Vita”, ideato e organizzato da Stella Sorrentino ed Ivana Ventura.

Si tratta di un lavoro teatrale nuovo, fresco incentrato sulla passione di Gesù Cristo. La lotta tra il bene e il male si intreccia nella vita e nella storia di alcuni personaggi: Pietro, Giuda, Tommaso, Pilato e Claudia. Il potere, la forza, il dolore, il tradimento, la fede e l’amore si alternano in questo lavoro teatrale composto da atto unico con musiche incalzanti e scene cariche di pathos. Un evento straordinario, anche per l’eccezionale impegno organizzativo e per la bellezza stessa dello spettacolo, che già alla sua prima uscita, l’anno scorso, riscosse un grandissimo successo di pubblico, le due serate furono in sold out quasi da subito.

Come è nato il musical

IL MUSICAL: Il punto di partenza del musical è stato il 2016 quando l’associazione musicale dove lavora e insegna la cantante Stella Sorrentino e dove approdano tanti ragazzi dotati di grande talento e desiderosi di fare esperienza nel mondo dello spettacolo, accoglie l’dea della bravissima cantante.

Stella Sorrentino decide di proporre il lavoro a Ivana Ventura (impegnata nella pastorale parrocchiale e diocesana). Nasce così un fortunato connubbio che da subito Monsignor Vincenzo Varone appoggia e sostiene. Quello che inizialmente sembrava un lavoro quasi impossibile da realizzare con l’entusiasmo e la disponibilità completa da parte di tutti diventa una bellissima realtà.

Le prove e l’impegno organizzativo

In pochi giorni la macchina inizia a funzionare e si inizia a lavorare a denti stretti e senza sosta con risultati che si riveleranno poi sorprendenti.

Quest’anno le ideatrici Ivana Ventura e Stella Sorrentino, nel riprendere in mano il lavoro, decidono di riconfermare il fortunato cast rivelando che ci sarà una rielaborazione del copione originale con nuovi colpi di scena.

Il musical “Dall’amore, la Vita” andrà in scena nello straordinario scenario dell’auditorium dello Spirito Santo a Vibo Valentia, con in programma ben tre spettacoli: sabato 8 aprile alle 19,00 e alle 21,00, domenica 9 aprile alle 21,00, per i quali l’organizzazione sta ricevendo numerosissime richieste e si va verso il tutto esaurito.