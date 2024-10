Torna a Reggio la seconda edizione della Happy Run for Christmas

Dopo un anno di pausa, sabato 1° dicembre torna sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria la corsa della felicità in versione natalizia, ideata e promossa da Giusy Versace e dall’associazione da lei fondata Disabili No Limits Onlus, per correre assieme senza limiti e diversità.

La manifestazione sarà come sempre una grande festa per grandi e piccini che animerà Piazzale Stazione Lido. Alle 15 apriranno i gazebo per il ritiro dei pacchi gara, mentre alle 16 è prevista la partenza della corsa-camminata che vedrà correre e camminare assieme bambini, famiglie, appassionati, persone disabili e gli amici a 4 zampe. Il percorso sarà di circa 4 km e percorrerà tutto il lungomare Falcomatà fino alla stazione Centrale, per poi tornare indietro. In coda alla corsa, un Babbo Natale in bicicletta accompagnerà gli ultimi concorrenti. Alle 17 inizieranno le premiazioni dei primi partecipanti al traguardo: il primo uomo, la prima donna, il primo bambino e il primo cane.

Al fianco di Giusy Versace sul palco delle premiazioni ci sarà l’attore e comico reggino Gigi Miseferi da sempre amico della Happy Run. “Special guests” dell’evento saranno invece il cantante pop Daniele Stefani e la cantante e conduttrice televisiva Jo Squillo, che regaleranno alla città suggestivi momenti musicali. In conclusione, si esibiranno anche i bambini del “Kindle Coro” dell’Istituto Comprensivo G. Moscato di Gallina che pochi giorni fa hanno accolto Giusy Versace in visita presso la loro scuola dove ha presentato il suo ultimo libro “Wonder Giusy”.

Parteciperanno all’evento anche alcuni gli atleti del Giro d’Italia in Handbike”, partners dell’iniziativa. Nell’area adiacente alla zona di partenza e arrivo sarà allestito un piccolo villaggio di natale dove le numerose associazioni no profit del territorio allestiranno dei mercatini di Natale proponendo idee regalo.

Il costo dell’iscrizione è di 5 euro e dà diritto ad uno zainetto colorato contenente gadgets offerti dagli sponsor, una t-shirt, il pettorale e il cappellino rosso di Babbo Natale. Anche quest’anno i fondi raccolti dalle iscrizioni saranno destinati all’acquisto di ausili per uno o più disabili del territorio calabrese che vogliono iniziare a fare sport. In particolare, la Disabili No Limits cercherà di regalare una protesi da corsa ad un ragazzo di 18 anni di Palmi (Rc) che, qualche mese fa, ha perso una gamba a causa di un incidente stradale. Non a caso, slogan dell’evento è il motto Tutti insieme per regalare un sorriso.

Le iscrizioni sono già aperte ed è possibile acquistare pettorale e pacco gara direttamente dal sito ufficiale www.happyrun.it. L’evento sarà trasmesso in diretta radiofonica da Radio Touring, media partner dell’evento.

“Nonostante le difficoltà nel mettere in moto questa macchina organizzativa a distanza, visto che vivo e lavoro tra Milano e Roma, l’Happy Run è un regalo che voglio fare alla città per dare continuità ad un progetto che ha sempre avuto molta partecipazione ed interesse – commenta Giusy Versace – Quest’anno sentiremo in molti la mancanza del mio amico Giacomo Battaglia che sin dalla prima edizione del 2012 ha sposato l’iniziativa con grande entusiasmo. Nell’edizione del 2016, Giacomo si è divertito da matti e più volte mi ha chiesto di riproporre l’evento nel periodo di Natale. Quest’anno correrò anche per lui, portando con me il suo sorriso e la sua travolgente allegria”

La Happy Run è organizzata con il patrocinio della Regione Calabria, il Comune di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale e Inail.

Main sponsor dell’iniziativa è PMG Italia Spa (Progetto mobilità garantita), azienda impegnata nell’adattamento di veicoli per trasporto di persone disabili.

Partecipano all’evento anche: ASI, CSI Reggio Calabria; Progetto5, Radio Touring 104, RadioRc International, Caddesigners, Piemme, Heineken, Horecando, Parafarmacia Dottor Creazzo, Pro Action, Hostaria Campi, Circolo Crucitti, D’Agostino, Nicolosi, Mirabella, Informamentis, Iperpet, Giro d’Italia Handbike.