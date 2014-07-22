Tornano i Beatles , li racconta Ron Howard…

di Alessandro Sica – Ron Howard ha annunciato di essere in procinto di lavorare ad un documentario suiFab Four. Sarà incentrato sugli esordi, i primi sei anni di tour dei Beatles . Racconterà il periodo di avventure beatlesiane compreso tra il 1960 e il 1966, ma si soffermerà in particolare su quelle giovanili quando John, Paul, George e Ringo si esibivano live nei club di Amburgo e al Cavern Club, nella loro Liverpool, con un repertorio rock’n’roll decisamente naif, e poi sbarcavano sfrontati negli USA per prendere parte all’Ed Sullivan Show, di cui si celebra il cinquantenario, fino all’esibizione al Candlestick Park di San Francisco nell’agosto del 1966. Howard,ultimo fan accertato dei Beatles , l’imbranato Richie Cunningham di Happy days che da quella lontana stagione televisiva ne ha fatta tanta di strada, tanto che adesso, da regista affermato, vincitore di un Oscar nel 2002 per A Beautiful Mind e collezionista di successi – Cocoon, Apollo 13, Angeli e demoni, Rush, può togliersi la soddisfazione di girare un documentario proprio sui suoi miti.”

Il progetto con la Apple e il team White Horse

Sono elettrizzato ed onorato di poter lavorare con la Apple ed il team White Horse alla realizzazione di un documentario sulla sorprendente storia di questi quattro giovani uomini che presero d’assalto il mondo nel 1964″, ha dichiarato il pluri-premiato regista. “Non si può sottovalutare l’impatto che hanno avuto sulla cultura popolare e sull’esperienza umana.

” Il film sarà co- prodotto dalla Apple Corps, con la collaborazione ed il benestare di Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono e Olivia Harrison. Il documentario dovrebbe essere compeltato entro il prossimo anno, e Billboard ha anticipato che le prime ricerche sul progetto hanno portato alla luce filmati inediti in formato 8mm e Super 8 mentre altri materiali provengono dai collezionisti privati.

Un regista fan dei Beatles da sempre

Ron Howard si è detto “eccitato e onorato” di essere stato scelto per il progetto,” la mia non è una conoscenza enciclopedica però sono un loro fan da sempre e sono affascinato di poter portare alla luce con le mie mani un progetto che ho immaginato e sognato da sempre”.