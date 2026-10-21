Reggio capitale del padel: dal 2027 il terzo grande torneo internazionale dopo Roma e Milano – VIDEO

Dopo il tennis, anche il grande padel internazionale sbarca a Reggio Calabria. Ad annunciarlo sono il sindaco Francesco Cannizzaro e il presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro, che hanno confermato l’arrivo in città, a partire dal 2027, di un nuovo appuntamento internazionale destinato a diventare stabile nel calendario.

Una notizia che arriva a poche ore dalla presentazione delle Next Gen ATP Finals 2026, in programma al PalaCalafiore dal 9 al 13 dicembre, e che amplia ulteriormente il programma di eventi sportivi annunciati per la città.

Cannizzaro presenta Carraro: “Dopo il tennis, anche il padel”

A introdurre la novità è stato proprio il primo cittadino reggino, che ha affidato al presidente della Federazione Internazionale l’annuncio ufficiale.

“E da Reggio Calabria non è tutto, perché dopo il tennis arriva anche il padel. Sono qui con il mio amico Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel, che ha forse qualcosa da dirvi”, ha dichiarato Cannizzaro.

A raccogliere l’invito è stato Carraro, che ha confermato l’intenzione di portare a Reggio Calabria un evento di primo piano nel panorama internazionale.

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Carraro: “Roma, Milano e Reggio Calabria. Sarà un appuntamento continuativo”

Il presidente della Federazione Internazionale Padel ha aperto il proprio intervento con parole di apprezzamento per il sindaco reggino.

“Grazie all’entusiasmo e alla travolgente emozione che trasmette il vostro sindaco Cannizzaro. Ci piacerebbe davvero avere in tutte le città sindaci come lui”.

Poi l’annuncio:

“Possiamo dire che dal prossimo anno, oltre ai tornei che già conoscete tutti, il Major di Roma e il P1 di Milano, dal 2027 Reggio Calabria avrà il terzo grande torneo internazionale di padel”.

Carraro ha sottolineato soprattutto la volontà di dare continuità all’iniziativa, senza limitarla a una sola edizione.

“Non sarà solo per un anno, ma sarà qualcosa che vogliamo fare in maniera continuativa, perché una città come Reggio Calabria, una regione come la Calabria e anche il presidente Occhiuto meritano un grande evento internazionale”.

La conclusione riassume il significato dell’annuncio:

“Quindi avremo Roma, abbiamo Milano e avremo Reggio Calabria. Dopo il tennis, adesso il padel”.

L’obiettivo dichiarato è dunque quello di inserire stabilmente Reggio Calabria nel circuito dei grandi appuntamenti internazionali di padel, accanto a due città che già ospitano manifestazioni di rilievo mondiale.

Restano da conoscere le date, la sede e la denominazione ufficiale del torneo. La prospettiva indicata dalla Federazione è però chiara: non un evento isolato, ma un appuntamento destinato a ripetersi negli anni.