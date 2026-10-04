Trapani-Reggina: le formazioni ufficiali. Subito Rossetti e Guida
Piccole modifiche nell'undici iniziale schierato da Marchionni. Stavolta in tribuna ci va l'altro Girasole
04 Ottobre 2026 - 14:34 | Comunicato
Agli ordini del signor Ferroni della sezione di Fermo, coadiuvato dai guardalinee Gherardini della sezione di Faenza e Bonioni della sezione di Reggio Emilia, Trapani e Reggina scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.
TRAPANI: Simoni, Frasson, Corallini, Teijo, Demoleon, Velasquez, Sasanelli, Dampha, Jallow L., Leveque, Randazzo. In panchina: Campolo, Valenti, Basso, Aronica, Scorza, Napolitano, Ferlicca, Sarr, Gorzelewski. Allenatore: Misiti.
REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, Baldan; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rossetti, Toscano; Guida, Magrassi. In panchina: Madia, De Mori, Girasole D., Specker, Laaribi, Rotulo, Porcino, Alma, Jallow S. Allenatore: Marchionni.
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