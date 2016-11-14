Tre bandi rivolti a compagnie teatrali e di danza, artisti, pittori e stagisti

Scena Nuda apre tre bandi per il Festival Miti Contemporanei: uno per compagnie e artisti, uno per pittori calabresi e uno per giovani stagisti volontari

Grazie a tre bandi con cui Scena Nuda, la compagnia teatrale organizzatrice, cerca nuovi protagonisti, il Festival Miti Contemporanei si avvia a entrare nel vivo della sua V edizione.

Il primo bando è rivolto a singoli artisti e a compagnie professionali nazionali emergenti e indipendenti che operano con finalità professionali nel teatro contemporaneo e nella danza a cui si chiede di proporre un progetto che, partendo dalle suggestioni dell’Ifigenia in Aulide di Euripide, indaghi il tema del sacrificio. Possono partecipare tutti coloro che vogliono produrre un lavoro mai presentato prima, a esclusione di gruppi amatoriali e saggi di laboratorio.

Il progetto vincitore, cui verrà garantito anche un cachet, andrà in scena in occasione della corrente edizione del Festival Miti Contemporanei.

I bandi per pittori e giovani stagisti

Il secondo bando è invece rivolto a pittori calabresi. Ne saranno selezionati cinque tra quelli che invieranno la propria candidatura per partecipare alla mostra dal titolo “Nosside” allestita nel Foyer del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria domenica 18 dicembre 2016 in occasione di due importanti spettacoli in programma: la prima nazionale de “La città e il desiderio ‘Epythimia’ ” e la prima regionale di “Fedra”, una grande produzione GTS – Roma Spettacolo. Il tema scelto per la mostra è “La figura femminile dall’antica Grecia ai nostri giorni”.

Il terzo bando è rivolto a giovani compresi tra i 18 e i 35 anni per l’inserimento nel ruolo di stagisti volontari nei settori organizzativo e promozionale all’interno dei progetti descritti nelle premesse. Il bando è rivolto a coloro che desiderano affrontare un’esperienza formativa qualificante nel settore culturale, in particolare nello spettacolo dal vivo professionale, in progetti di teatro contemporaneo, danza e arti performative.

I tre bandi completi, con tutti i dettagli e le info di contatto, sono scaricabili dal sito ufficiale del festival, www.festivalmiticontemporanei.it e da www.compagniascenanuda.it.

Il percorso del Festival Miti Contemporanei

Dopo essere riuscito a guadagnarsi anche l’attenzione dei media nazionali, il Festival Miti Contemporanei, ideato e realizzato dalla Compagnia Scena Nuda, diretta da Teresa Timpano, continua quindi il suo percorso iniziato nel 2012, che si sviluppa nel territorio della provincia di Reggio Calabria, in collaborazione con il MIBAC e le istituzioni locali, in diversi siti archeologici e borghi suggestivi che testimoniano la grande storia di una terra dalla millenaria civiltà. Un cammino di scoperta sulle tracce del Mito, un percorso semplice di ricerca e studio attraverso le rielaborazioni drammaturgiche contemporanee con un focus sulla natura dell’uomo nella sua complessità.