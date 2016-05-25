L’Arcigay accoglie l’On. Cirinnà

I tre comitati calabresi accolgono all'aeroporto la relatrice della legge sulle Unioni Civili: poi il museo e l'incontro pubblico a Reggio Calabria

Venerdì 27 maggio 2016, la Calabria sarà protagonista del cambiamento politico, legislativo, culturale e sociale che sta investendo l’Italia e tutto il Mediterraneo, effetto tsunami scatenato dall’approvazione in Parlamento della legge sulle Unioni Civili, meglio nota come legge Cirinnà.

Venerdì mattina alle ore 11:00 a Reggio Calabria atterrerà la senatrice On. Monica Cirinnà relatrice in Senato e prima firmataria della proposta di legge.

La Calabria non vuole rimanere indietro sui diritti civili, ad appena 7 giorni dalla promulgazione della legge ospita “l’amazzone rainbow” che con forza ha fatto incassare a tutto il movimento LGBTQI italiano il primo e basilare punto di dignità e libertà di ogni affetto.

I tre comitati Arcigay calabresi “I Due Mari” RC, “EOS” CS e “Fenice” CZ infatti saranno il primo comitato di accoglienza all’aeroporto dello stretto Tito Minniti, un segno importante per questa terra nel faticoso percorso di inclusività e solidarietà sociale, un segno per esprimere vicinanza a tutti i rappresentanti politici che realmente ampliano lo spettro dei diritti umani.

Il programma della giornata a Reggio Calabria

La senatrice si sposterà al Museo Nazionale della Magna Grecia, accompagnata dalla Consigliera di Parità della Provincia dott.ssa Daniela De Blasio, socia onoraria del comitato arcigay reggino, da sempre “dichiarata” nella lotta ad ogni discriminazione.

Contestualmente si svolgerà alle ore 11:45, presso la sala Monteleone del palazzo del Consiglio Regionale il congresso fondativo del Coordinamento Arcigay Calabria. Saranno ospiti il prof. Vanni Piccolo decano del movimento LGBTQI italiano, originario di Bovalino amico della città di Reggio Calabria e di tutta la Calabria, mai avaro nel trasmettere entusiasmo e speranza di cambiamento, miglioramento del nostro meridione, il quale dal palco del Reggio Calabria Pride 2015 spronò il presidente del Consiglio Renzi ad approvare la legge; ed il dott. Gabriele Piazzoni Segretario Nazionale Arcigay in rappresentanza di Arcigay Italia, eletto all’ultimo congresso nazionale di Napoli.

Alle ore 13:00 è previsto un momento conviviale con gli ospiti e l’On. Cirinnà presso L’A Gourmet di Filippo Cogliandro.

Il programma del pomeriggio

Alle 15:00 presso la sala Monteleone del palazzo del Consiglio Regionale inizierà l’incontro dal titolo “Unioni Civili, confronto con Monica Cirinnà”, con i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria dott. Nicola Irto ai quali seguirà la relazione della Prof.ssa Melania Salazar, ordinaria di diritto Costituzionale dell’Università Mediterranea di RC.

Sono già previsti alcuni interventi: il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino; la dott.ssa Mirella Giuffrè presidentessa di Agedo Reggio Calabria; la dott.ssa Dominella Quagliata consulente Pari Opportunità del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e Presidente nazionale Psicologi Liberi Professionisti; il gruppo giovani Arcigay Reggio Calabria.