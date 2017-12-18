Nella splendida cornice del Teatro “Francesco Cilea“ di Reggio Calabria, il 14 dicembre ,alla presenza di tutte le Federazioni sportive, di Autorità sportive provinciali e regionali e del sindaco Giuseppe Falcomatà, si è svolta la prima edizione del Galà dello Sport con la quale è stato tributato il giusto riconoscimento agli atleti reggini che si sono distinti nel corso dell’anno 2016 -2017 nelle varie discipline e hanno portato in alto il nome della città e i valori dello sport. La Kermesse culturale è stata organizzata dal Comitato regionale CONI, dal Presidente Maurizio Condipodero e dal delegato del CONI Point di Reggio Calabria Marisa Lanucara.

I tre atleti premiati

Tre i ragazzi villesi che sono stati premiati: Sarah Cosentino, dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria Asd, che ha partecipato alle gare nazionali del campionato cadetti e assoluti di spada, Carlo Delfino della Società Team Handball di Reggio Calabria promossa in A2, Francesca Gaglioti, della Società sportiva FIJLKAM Karate Gemelli di Villa San Giovanni, che si è classificata al 3° posto degli Open internazionali di Sicilia e di Campania e del campionato italiano.

I tre ragazzi, impegnandosi con dedizione e determinazione, hanno ottenuto prestigiosi risultati a livello agonistico, riuscendo a conciliare gli allenamenti e la passione per lo sport con lo studio; tutti e tre frequentano con successo il Liceo “Luigi Nostro “ di Villa San Giovanni, Sarah è al terzo anno dello Scientifico, Carlo al terzo anno di Scienze Applicate, Francesca è al primo anno del liceo sportivo.

L’orgoglio di famiglie e scuola

Giustamente orgogliosi i genitori, che li hanno sostenuti e incoraggiati nel loro progetto, e tutta la comunità scolastica dell’I.I.S.”Nostro – Repaci”.

Fonte: Elena Scopelliti