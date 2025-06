Successo per il I Trofeo Petanque svoltosi alla Villa Comunale di Reggio Calabria

Ha riscosso un notevole successo il primo “I Trofeo Villa Arangea Petanque” (gara regionale) svoltosi domenica alla Villa Comunale di Reggio Calabria. Numerose le adesioni alla manifestazione sportiva organizzata dall’A.s.d. “Villa Arangea” in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Alla presenza di un pubblico numeroso e appassionato il torneo è stato contraddistinto da partite molto combattute fra le 18 squadre partecipanti. Al primo posto si è classificata la coppia Guglielmo Votano-Doubi Noureddine, al secondo posto la coppia Giovinazzo-Mignoli, al terzo e quarto posto rispettivamente le coppie Borgese-Raso Giovinazzo e Fiorito-Turro.

Soddisfazione per la riuscita dell’evento è stata espressa dal consigliere comunale delegato allo Sport Giovanni Latella, presente alla premiazione, che si è congratulato con gli organizzatori, in particolare con il delegato provinciale della FIB (Federazione Italiana Bocce) Nino Canale e il responsabile regionale della disciplina “Petanque” Guglielmo Votano, impegnandosi a riproporre l’evento sportivo inserendolo tra le attività in programma per la festa della Madonna della Consolazione a settembre prossimo. Latella ha garantito che l’Amministrazione comunale continuerà a supportare queste attività con azioni concrete e mirate, auspicando che possano trovare spazio anche tra i più giovani. La gara regionale svoltasi per la prima volta nella città di Reggio Calabria ha in effetti permesso di scoprire talenti come quelli che militano nelle associazioni sportive che vi hanno partecipato come l’A.s.d. Karol e i numeri primi e la Bocciofila Ortì.

“A Reggio Calabria – ha dichiarato Latella – non esistono soltanto il calcio, il basket o la pallavolo ma anche la disciplina delle bocce, di cui la Petanque è la specialità più praticata al mondo. Giova ricordare – ha concluso il consigliere comunale delegato allo Sport – che c’è un finanziamento per la costruzione di un bocciodromo la cui location è già stata individuata e di cui si sta rivedendo il progetto. Oltre a quella che c’è già a Gallina, contiamo dunque di avere una struttura regolamentare per poter svolgere dei campionati in città“.