Dallo scorso lunedì 30 aprile e per tutta la giornata del 2 maggio presso il Piazzale Stazione Lido di Reggio Calabria gli operatori del “Truck Tour Banca del Cuore 2018” hanno offerto a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico gratuito.

E’ quanto dichiara il consigliere delegato alla sanità Valerio Misefari che nell’estendere il plauso del sindaco Giuseppe Falcomatà alla tre giorni di prevenzione cardiovascolare in città dichiara:

«Il Tour della Banca del Cuore che gode tra l’altro del patrocinio della Presidenza del Consiglio- Protezione civile- Rai e Federsanità- Anci è una occasione che ha consentito all’amministrazione comunale che vi ha aderito, di offrire gratuitamente per il secondo anno consecutivo, uno spazio di prevenzione a vantaggio di tutti i cittadini».