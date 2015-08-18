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Trussardi e Coca-Cola lanciano una limited edition di lattine

Bottiglia e lattine personalizzate con il levriero, simbolo di Trussardi, presentate a Milano insieme al concorso Vinci il mondo Trussardi

18 Agosto 2015 - 15:34 | di Federica Geria

Bottiglia Trussardi Coca-Cola Light Celebrate

Di M.Carmela Di Marte – È stata presentata a Milano attraverso un evento esclusivo – insieme alla collezione primavera/estate 2016 di Tru Trussardi, la limited edition nata dalla collaborazione tra la casa di moda Trussardi e il celebre marchio Coca-Cola.

L’edizione, che comprende una bottiglia e delle lattine personalizzate con il levriero, simbolo della casa di moda Trussardi, accompagna anche l’idea del concorso “Vinci il mondo Trussardi”, che si svolgerà fino al 31 Dicembre sul sito . In palio ci sono un invito ad un evento esclusivo o un outfit firmato Trussardi della stagione autunno/inverno 2015-2016.

Per partecipare al contest basta inviare una foto che rappresenti la propria idea di #ElegantlyCool, in modo del tutto originale e creativo.

Per maggiori informazioni sul regolamento e su come partecipare al contest, visitate il sito:

Limited edition Trussardi e Coca-Cola con il levriero
Lattine limited edition Trussardi e Coca-Cola

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