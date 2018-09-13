Turismo, operativo il primo volo charter Mosca – Lamezia
Il volo charter Mosca-Lamezia è realtà: i primi 172 turisti russi sono atterrati a Lamezia, presentato il progetto per allungare la stagione
13 Settembre 2018 - 11:46 | di Eva Curatola
Il volo charter Mosca-Lamezia è diventato realtà con i primi 172 turisti russi atterrati nello scalo internazionale lametino. Un collegamento considerato di fondamentale importanza nelle strategie di marketing e valorizzazione del territorio e su cui hanno lavorato in stretta sinergia tour operator ed esperti del settore moscoviti e calabresi.
Il progetto presentato in conferenza stampa
L’ambizioso progetto è stato presentato in conferenza stampa da Giuseppe Nucera, presidente di Confindustria Reggio Calabria e tour operator di Rhegion Travel, Ugo Pugliese sindaco di Crotone, Victor Sergeev, general manager di Tezoro srl, Giuseppe Frisenda assessore al Turismo della città pitagorica e Giampaolo Latella portavoce del presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto.
L’obiettivo, da tempo inseguito dal settore turistico e ricettivo locale, è quello della destagionalizzazione attraverso un deciso ampliamento dell’offerta e l’organizzazione di collegamenti diretti in periodi diversi rispetto al “canonico” segmento che va da giugno a settembre.
“Si tratta di un primo, importantissimo, passo – ha detto Nucera – verso la creazione di un sistema virtuoso che già a partire dal 2019 produrrà risultati significativi grazie al coinvolgimento di un prestigioso player russo. In appena un mese sono in programma sette voli charter e dal prossimo anno il progetto si articolerà da maggio a ottobre. Questa operazione è ad ampio spettro e guarda con attenzione anche al rilancio degli scali di Reggio e Crotone in un’ottica di sistema integrato e alla valorizzazione del litorale jonico. Siamo molto fiduciosi e avvertiamo l’impegno e la voglia di far bene da parte dei sindaci e delle singole comunità del territorio che stiamo coinvolgendo. Un ruolo chiave, naturalmente, – ha poi concluso il presidente degli Industriali reggini – lo giocheranno gli operatori del settore alberghiero e ricettivo che potranno puntare su standard qualitativi elevati per un periodo di tempo più ampio”.
Le parole di Sergeev e il dono sul bergamotto
Della buona riuscita dell’operazione si è detto sicuro Sergeev, general manager di Tezoro srl che ha accompagnato i turisti russi arrivati a Lamezia, evidenziando che “la Calabria ha tutto ciò che serve per garantire un’accoglienza e un soggiorno di primissimo livello. Dal clima, al mare, fino alle eccellenze gastronomiche tipiche, un turista qui trova davvero il meglio. E la possibilità di allungare la stagione facendola iniziare già in primavera costituisce una straordinaria opportunità per i flussi turistici provenienti dall’Est”.
In chiusura dell’incontro Latella ha consegnato ai primi turisti arrivati dalla Russia una pubblicazione sul bergamotto promossa dal Consiglio regionale della Calabria.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie