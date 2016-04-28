‘Tutti al cinema’, arrivano i premi Oscar McConaughey e Winslet

Ogni giovedi, su City Now, tutti i film in programmazione nelle sale di Reggio Calabria. Il premio Oscar Matthew McConaughey è il protagonista di La Foresta dei sogni, film diretto da Gus Van Sant. Nelle sale anche Zeta, film-manifesto della generazione hip hop italiana. Kate Winslet, altro premio Oscar, veste i panni di Tilly in The Dressmaker.

THE DRESSMAKER – IL DIAVOLO E’ TORNATO

Film del 2015 scritto e diretto da Jocelyn Moorhouse, basato sull’omonimo romanzo di Rosalie Ham. Protagonista del film è Kate Winslet nel ruolo di Myrtle “Tilly” Dunnage, affiancata da Judy Davis, Liam Hemsworth e Hugo Weaving. Tilly (Winslet) è una giovane e bella donna che dopo aver trascorso molti anni in Europa, torna nella sua piccola città natale. Rivoluzionerà la sua vita, ritroverà la madre – interpretata da Judy Davis – , si innamorerà inaspettatamente di Teddy (il Liam Hemsworth della saga di Hunger Games e fratello di Chris – alias Thor) e si vendicherà per esser stata cacciata dalla sua terra. Grazie alla sua professionalità e alla bravura maturata con anni di esperienza, Tilly riuscirà a trasmetterà alle donne di Dungatar il suo incredibile senso del bello e dello stile.

Multisala Lumiere, Sala Ingrid Bergman. Orario spettacoli: 18.10/20.20/22.30

LA FORESTA DEI SOGNI

Matthew McConaughey torna al cinema dopo i successi ottenuti negli ultimi anni nel film diretto da Gus Van Sant. Il premio Oscar (statuetta vinta per la splendida interpretazione in Dallas Buyers Club) in La Foresta dei Sogni veste i panni di Arthur Brennan, escursionista che si trova a fare trekking in Aokigahara. Si tratta di un luogo conosciuto come “mare di alberi”, una misteriosa foresta densa alla base del Monte Fuji in Giappone, dove la gente va a contemplare la vita e la morte. Dopo aver trovato il luogo ideale per morire, egli incontra Takumi Nakamura, un uomo giapponese che ha perso la sua strada. I due iniziano un cammino di riflessione e sopravvivenza, un cammino che fa tornare Arthur alla voglia di vivere.

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario spettacoli: 18.10/20.20/22.30

Film per famiglie e commedie

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Diretto da Jon Favreau, scritto da Justin Marks e prodotto dalla Walt Disney Pictures. Il film è un remake in live action dell’omonima pellicola d’animazione del 1967, che a sua volta si ispira all’omonimo romanzo di Rudyard Kipling. Mowgli è costretto a lasciare la giungla quando la temibile tigre Shere Khan, segnata dalle cicatrici dell’uomo, giura di eliminarlo per evitare che diventi una minaccia. Il film è interpretato da Neel Sethi nei panni di Mowgli, con le voci di Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong’o, Scarlett Johansson, Giancarlo Esposito e Christopher Walken.

Multisala Lumiere, Sala De Curtis (3d). Orario spettacoli: 17.30/19.45/22.30

Cinema Nuova Pergola (2d). Orario spettacoli: 17.30/19.45/22.00

LA COPPIA DEI CAMPIONI

Commedia diretta da Giulio Base che vede Massimo Boldi in coppia con Max Tortora. La storia vede due dipendenti della stessa multinazionale vincono alla lotteria aziendale un paio di biglietti per la finale della Champions League. Uno milanese, l’altro romano, uno benestante e l’altro nullatenente si conoscono per la prima volta all’imbarco per Praga detestandosi a prima vista. Una turbolenza costringe l’aereo a un atterraggio di emergenza in Slovenia e da qui inizia la disavventura dei due che tra liti, vendette e armistizi diventeranno…quasi amici.

Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario spettacoli: 18.30/20.30/22.30



FUGA PIANETA TERRA

Commedia d’animazione per famiglie diretta da Cal Brunker. Il più famoso viaggiatore spaziale del Pianeta Baab, Scorch Supernova, è un eroe grazie anche all’aiuto del fratello cervellone Gary, il responsabile delle missioni della BASA. Quando il rigoroso capo della BASA, Lena, intercetta una richiesta di aiuto dal Pianeta Oscuro, un mondo notoriamente pericoloso che si trova ai limiti dell’universo, Scorch non perde l’opportunità di tuffarsi in una missione di salvataggio senza precedenti. Ma Gary cerca di convincere il fratello a evitare il viaggio, ben sapendo che nessun esploratore intergalattico è mai tornato da questo mondo lontano (anche conosciuto come Terra).

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orari spettacoli: 17.15/19.00

Gli altri film in programmazione

LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT

Torna nelle sale l´opera prima di Gabriele Mainetti che nei giorni scorsi ha fatto il pieno ai David di Donatello. Lo chiamavano Jeeg Robot si è aggiudicato sette riconoscimenti compreso il miglior esordio, i due attori protagonisti, (Claudio Santamaria e Ilenia Pastorelli) il miglior non protagonista, il “villain” Luca Marinelli e la migliore non protagonista, Antonia Truppo. Il film, apprezzato da pubblico e critica, è un omaggio alla serie manga e anime Jeeg robot d’acciaio di Gō Nagai, della quale riprende alcune tematiche. Lo chiamavano Jeeg Robot è un trionfo di puro cinema, di scrittura, recitazione, capacità di mettere in scena e ostinazione produttiva, un lungometraggio come non se ne fanno in Italia, realizzato senza essere troppo innamorati dei film stranieri ma sapendo importare con efficacia i loro tratti migliori.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario spettacoli: 20.30

ZETA

Si può definire “Zeta” come il primo film-manifesto della generazione hip hop italiana. Presenti in una serie di piccoli ruoli i grandi nomi del nostro rap (Fedez e J-Ax, certo, ma anche Salmo, Baby K, Tormento, Briga e decine di altri). Zeta è soprattutto un film sui giovani: sui sentimenti che provano, le difficoltà che li frenano, i sogni che non riescono a smettere di sognare, malgrado le brutture che li circondano. Un film-affresco palpitante che, sullo scenario di una Roma mai tanto «vera», mai così cruda, racconta di come sulle ceneri del rock, sulle fondamenta instabili della rabbia, della delusione, del riscatto lontano come un miraggio, abbia attecchito il genere nuovo, un tempo patrimonio esclusivo dei neri americani e oggi incredibilmente comune tra i giovanissimi di casa nostra.

(Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orari spettacoli: 18.30/20.30/22.30

CODICE 999

Codice 999 è un solido e “atmosferico” cop-movie diretto da John Hillcoat, che ha i suoi punti di forza nel cast e nella scrittura. Diversi gli attori di spicco: ai ruoli minori di Woody Harrelson e Kate Winslet si affiancano i protagonisti Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor e Aaron Paul (divenuto celebre grazie alla serie Breaking Bad). La sceneggiatura di Matt Cook è di quelle silenziosamente preziose, che sembrano tutta azione e zero psicologia ma hanno un’anima più ingombrante del previsto. Dentro questa girandola di violenza e paura, che s’inpenna attorno ad una vita sola da salvare, una vita “qualunque”, c’è l’ironia del destino, la dolenza del noir e la fotografia in movimento di un pezzetto di mondo, piccolo come un quartiere, che il buon cinema sa rendere (in) grande.

Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario spettacoli: 22.30

LE CONFESSIONI

Il film di Roberto Andó vanta un cast stellare: da Toni Servillo a Daniel Auteuil a Pierfrancesco Favino e Lambert Wilson. Le confessioni è un film corale, raffinato, un giallo ambientato nel mondo dell’alta finanza e del potere economico. La storia si svolge in un grande albergo dove si sta svolgendo un G8, uno di quei luoghi nel quale gli uomini di potere si isolano. Al summit sono stati invitati anche alcuni personaggi della società civile, e uno di questi conduce la propria rivoluzione silenziosa. Un monaco, interpretato da Servillo, nel corso delle sue confessioni (da qui il titolo del film, ndr) insinua in alcuni di loro il dubbio, al punto da trasformare il peso di decisioni complicate in un tormento. “Questo film lavora sul dualismo anima-denaro, i due poli del bene e del male” ha dichiarato lo stesso Andó.

Cinema Aurora. Orario spettacoli: 18.30/20.30/22.30

UN MOMENTO DI FOLLIA

Commedia francese che ha in Vincent Cassel il protagonista, il film è il remake dell’omonima pellicola diretta dal regista Claude Berri nel 1977. Antoine e Laurent sono amici di lunga data e, come di consueto, decidono di passare le loro vacanze insieme in Corsica con le loro rispettive figlie: Louna, di diciassette anni, e Marie, che ne ha già compiuti diciotto. Ma Louna si invaghisce del padre della sua amica ed una sera sulla spiaggia decide di sedurlo. Per lei è subito amore ma per Laurent non è stato altro che un “momento di follia”. I toni comici si concedono una virata verso il dramma, costituito dai rapporti incrinati tra i 4 protagonisti.

Cinema Odeon. Orario spettacoli: 18/20/22