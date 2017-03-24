#TuttialCinema – Nelle sale Life, La bella e la Bestia e tanto altro
Tutti i film in sala a Reggio Calabria questa settimana, con i titoli nuovi e quelli ancora in programmazione
24 Marzo 2017 - 10:36 | di Pasquale Romano
Su City Now, l’appuntamento con il cinema reggino. Tutti i film proiettati nelle sale di Reggio Calabria, le ultime novità cinematografiche. Arriva Life, film di fantascienza con protagonisti Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds. Ancora nelle sale ‘La Bella e la Bestia’, classico Disney rivisto per l’ennesima volta, stavolta la protagonista è Emma Watson. Per chi ama l’horror, imperdibile l’appuntamento con ‘The Ring 3’, uscito a ben 15 anni di distanza dal film che aveva turbato tutti gli spettatori.
Ancora in programmazione Kong: Skull Island, ennesimo film dedicato allo “scimmione” più grosso di sempre che esce a 7 anni di distanza da un altro remake a lui dedicato, regista dell’allora lungometraggio Peter “Il Signore degli Anelli” Jackson e John Wick 2, action movie con Keanu Reaves.
Di seguito il dettaglio dei film in programmazione a Reggio Calabria in questa settimana.
LIFE-NON OLTREPASSARE IL LIMITE
Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario Spettacoli. 18.30-20.30-22.30
LA BELLA E LA BESTIA
Multisala Lumiere, Sala De Curtis (3d). Orario Spettacoli. 17.15-19.45-22.15
Cinema Nuova Pergola. Orario Spettacoli: 17-19.30-22
THE RING 3
Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 18.30-20.30-22.30
LA CURA DEL BENESSERE
Multisala Lumiere, Sala Ingrid Bergman. Orario Spettacoli: 16.30-19.15-22
SLAM- TUTTO PER UNA RAGAZZA
Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario Spettacoli: 17-19-21
JOHN WICK – CAPITOLO 2
Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario Spettacoli: 22.45
KONG: SKULL ISLAND
Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 18.15
OZZY
Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 16.30 (solo sab e dom)
BLEED FOR THIS
Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 20.30-22.40
NON E’ UN PAESE PER GIOVANI
Cinema Aurora. Orario Spettacoli: 18.10-20.20-22.30
ELLE
Cinema Odeon. Orario Spettacoli: 17.30-19.45-22
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