#TuttialCinema – Nelle sale ‘La Bella e la Bestia’ e ‘The Ring 3’
Nelle sale arrivano La Bella e la Bestia con Emma Watson e The Ring 3: gli orari di tutti i film in programmazione a Reggio Calabria
17 Marzo 2017 - 18:24 | di Pasquale Romano
Su City Now, l’appuntamento con il cinema reggino. Tutti i film proiettati nelle sale di Reggio Calabria, le ultime novità cinematografiche. Esce ‘La Bella e la Bestia’, classico Disney rivisto per l’ennesima volta, stavolta la protagonista è Emma Watson. Per chi ama l’horror, imperdibile l’appuntamento con ‘The Ring 3’, uscito a ben 15 anni di distanza dal film che aveva turbato tutti gli spettatori.
Nelle sale ancora Kong: Skull Island, ennesimo film dedicato allo “scimmione” più grosso di sempre che esce a 7 anni di distanza da un altro remake a lui dedicato, regista dell’allora lungometraggio Peter “Il Signore degli Anelli” Jackson. Ultimi giorni in sala per Logan-The Wolverine, nuovo appuntamento con Hugh Jackman ancora nei panni di Wolverine, per l’ultima volta come dichiarato dallo stesso attore. C’è spazio anche per la commedia italiana, con Beata ignoranza (con Marco Giallini e Alessandro Gassman), e Questione di Karma, con Fabio De Luigi ed Elio Gwrmano.
Di seguito il dettaglio dei film in programmazione a Reggio Calabria in questa settimana.
I film in programmazione a Reggio Calabria
LA BELLA E LA BESTIA
Multisala Lumiere, Sala De Curtis (3d). Orario Spettacoli. 17.15-19.45-22.15
Cinema Nuova Pergola. Orario Spettacoli: 17-19.30-22
THE RING 3
Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario Spettacoli: 18.15-20.30-22.45
JOHN WICK – CAPITOLO 2
Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario Spettacoli: 20.40-22.45
KONG: SKULL ISLAND
Multisala Lumiere, Sala Ingrid Bergman. Orario Spettacoli: 18 (2D), 20.15-22.30 (3D)
LOGAN: THE WOLVERINE
Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 17.30-20-22.30
IL DIRITTO DI CONTARE
Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 18.15
QUESTIONE DI KARMA
Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 20.40
OZZY – CUCCIOLO CORAGGIOSO
Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario Spettacoli: 16.30 (Solo sabato e domenica)
BEATA IGNORANZA
Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 16.15 (Solo sabato e domenica)
AUTOPSY
Multisala Lumiere, Sala Mastroianni. Orario Spettacoli: 22.30
LA LUCE SUGLI OCEANI
Multisala Lumiere, Sala De Sica. Orario Spettacoli: 18.15
Le proiezioni al Cinema Aurora e all’Odeon
IL PADRE D’ITALIA
Cinema Aurora. Orario Spettacoli: 16.30-18.30-20.30-22.30
LOVING
Cinema Odeon. Orario Spettacoli: 18-20-22
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