TuttialCinema – Nelle sale il premio Oscar ‘Moonlight’, e il reggino Mollo con ‘Il Padre d’Italia’

Moonlight, premio Oscar, e Il Padre d'Italia del reggino Fabio Mollo guidano la settimana nelle sale di Reggio Calabria: tutti i film e gli orari

Su City Now, l’appuntamento con il cinema reggino. Tutti i film proiettati nelle sale di Reggio Calabria, le ultime novità cinematografiche. Esce nelle sale “Il Padre d’Italia”, opera seconda del regista reggino Fabio Mollo. E’ un viaggio emozionante, che termina al centro del cuore. Moonlight, vincitore di 3 premi Oscar, racconta il percorso di Chiron, bambino afroamericano.

Le novità in sala questa settimana

Arriva a Reggio Calabria anche Kong: Skull Island, ennesimo film dedicato allo “scimmione” più grosso di sempre che esce a 7 anni di distanza da un altro remake a lui dedicato, regista dell’allora lungometraggio Peter “Il Signore degli Anelli” Jackson.

Nelle sale ancora Logan-The Wolverine, ultimo appuntamento con Hugh Jackman ancora nei panni di Wolverine, per l’ultima volta come dichiarato dallo stesso attore. C’è spazio anche per la commedia italiana, con Beata ignoranza (con Marco Giallini e Alessandro Gassman), e Omicidio all’italiana, film di e con Maccio Capatonda e tanti altri film.

Orari dei film a Reggio Calabria

Di seguito il dettaglio dei film in programmazione a Reggio Calabria in questa settimana.

KONG: SKULL ISLAND

Multisala Lumiere, Sala De Curtis. Orario Spettacoli: 18 (2D), 20.15-22.30 (3D)

LOGAN: THE WOLVERINE

Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario Spettacoli: 17.30-20-22.30

QUESTIONE DI KARMA

Multisala Lumiere, Sala Ingrid Bergman. Orario Spettacoli: 18.45-20.30-22.35

OZZY – CUCCIOLO CORAGGIOSO

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 16.45

BEATA IGNORANZA

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 18.30

OMICIDIO ALL’ITALIANA

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 20.45

AUTOPSY

Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 22.30

BALLERINA

Multisala Lumiere, Sala Virna Mastroianni. Orario Spettacoli: 16 (Solo sabato e domenica)

LA LUCE SUGLI OCEANI

Multisala Lumiere, Sala Virna Mastroianni. Orario Spettacoli: 17.45-20.15-22.45

ROSSO ISTANBUL

Cinema Nuova Pergola. Orario Spettacoli: 18.10-20.20-22.30

IL PADRE D’ITALIA

Cinema Aurora. Orario Spettacoli: 16.30-18.30-20.30-22.30

MOONLIGHT

Cinema Odeon. Orario Spettacoli: 18.00-20.00-22.00