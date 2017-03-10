#TuttialCinema – Nelle sale il premio Oscar ‘Moonlight’, e il reggino Mollo con ‘Il Padre d’Italia’
Moonlight, premio Oscar, e Il Padre d'Italia del reggino Fabio Mollo guidano la settimana nelle sale di Reggio Calabria: tutti i film e gli orari
10 Marzo 2017 - 20:25 | di Pasquale Romano
Su City Now, l’appuntamento con il cinema reggino. Tutti i film proiettati nelle sale di Reggio Calabria, le ultime novità cinematografiche. Esce nelle sale “Il Padre d’Italia”, opera seconda del regista reggino Fabio Mollo. E’ un viaggio emozionante, che termina al centro del cuore. Moonlight, vincitore di 3 premi Oscar, racconta il percorso di Chiron, bambino afroamericano.
Le novità in sala questa settimana
Arriva a Reggio Calabria anche Kong: Skull Island, ennesimo film dedicato allo “scimmione” più grosso di sempre che esce a 7 anni di distanza da un altro remake a lui dedicato, regista dell’allora lungometraggio Peter “Il Signore degli Anelli” Jackson.
Nelle sale ancora Logan-The Wolverine, ultimo appuntamento con Hugh Jackman ancora nei panni di Wolverine, per l’ultima volta come dichiarato dallo stesso attore. C’è spazio anche per la commedia italiana, con Beata ignoranza (con Marco Giallini e Alessandro Gassman), e Omicidio all’italiana, film di e con Maccio Capatonda e tanti altri film.
Orari dei film a Reggio Calabria
Di seguito il dettaglio dei film in programmazione a Reggio Calabria in questa settimana.
KONG: SKULL ISLAND
Multisala Lumiere, Sala De Curtis. Orario Spettacoli: 18 (2D), 20.15-22.30 (3D)
LOGAN: THE WOLVERINE
Multisala Lumiere, Sala Sordi. Orario Spettacoli: 17.30-20-22.30
QUESTIONE DI KARMA
Multisala Lumiere, Sala Ingrid Bergman. Orario Spettacoli: 18.45-20.30-22.35
OZZY – CUCCIOLO CORAGGIOSO
Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 16.45
BEATA IGNORANZA
Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 18.30
OMICIDIO ALL’ITALIANA
Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 20.45
AUTOPSY
Multisala Lumiere, Sala Virna Lisi. Orario Spettacoli: 22.30
BALLERINA
Multisala Lumiere, Sala Virna Mastroianni. Orario Spettacoli: 16 (Solo sabato e domenica)
LA LUCE SUGLI OCEANI
Multisala Lumiere, Sala Virna Mastroianni. Orario Spettacoli: 17.45-20.15-22.45
ROSSO ISTANBUL
Cinema Nuova Pergola. Orario Spettacoli: 18.10-20.20-22.30
IL PADRE D’ITALIA
Cinema Aurora. Orario Spettacoli: 16.30-18.30-20.30-22.30
MOONLIGHT
Cinema Odeon. Orario Spettacoli: 18.00-20.00-22.00
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