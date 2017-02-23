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#TuttialCinema – Esce Trainspotting 2

Trainspotting 2, Cinquanta sfumature di nero e The Great Wall tra le novità in sala: il programma completo dei cinema di Reggio Calabria

23 Febbraio 2017 - 20:58 | di Pasquale Romano

Locandina di T2: Trainspotting, il film di Danny Boyle nelle sale di Reggio Calabria

Su City Now, l’appuntamento con il cinema reggino. Tutti i film proiettati nelle sale di Reggio Calabria, le ultime novità cinematografiche. Esce nelle sale T2: Trainspotting, film manifesto di una generazione, che è diventato da subito un cult. Danny Boyle, a 20 anni di distanza, ha accettato il rischio di girarne il seguito. Vedremo quindi che fine hanno fatto Mark Renton e il suo gruppo di amici sbandati. Nelle sale anche Cinquanta sfumature di nero, secondo episodio della trilogia tutta brividi e sensualità, con Dakota Johnson nuovamente nei panni della protagonista.

Settimana ricca di film interessanti, tutti da non perdere. Nelle sale rimane ancora La La Land, film-musical con Ryan Gosling ed Emma Stone, premiato ai Golden Globe e possibile mattatore ai prossimi Oscar. Nei cinema reggini anche The Great Wall, è Matt Damon il protagonista di un film dal budget stratosferico, tanto atteso quanto discusso. C’è spazio anche per la commedia italiana, con Beata ignoranza e Mamma o Papà?, di seguito il dettaglio dei film in programmazione a Reggio Calabria in questa settimana.

Gli orari al Multisala Lumière

CINQUANTA SFUMATURE DI NERO
MULTISALA LUMIERE, SALA DE CURTIS – Orario spettacoli: 18.10-20.20-22.30

THE GREAT WALL
MULTISALA LUMIERE, SALA SORDI – Orario spettacoli: 16.30-20.15-22.30

T2: TRAINSPOTTING
MULTISALA LUMIERE, SALA INGRID BERGMAN – Orario spettacoli: 18.10-20.20-22.30

BEATA IGNORANZA
MULTISALA LUMIERE, SALA VIRNA LISI – Orario spettacoli: 18.30-20.30-22.30

MAMMA O PAPA?
MULTISALA LUMIERE, SALA DE SICA – Orario spettacoli: 18-20-22

MANCHESTER BY THE SEA
MULTISALA LUMIERE, SALA MASTROIANNI – Orario spettacoli: 17.30- 20

RESIDENT EVIL – THE FINAL CHAPTER
MULTISALA LUMIERE, SALA MASTROIANNI – Orario spettacoli: 22.30

Gli orari nelle altre sale cittadine

BARRIERE
CINEMA NUOVA PERGOLA – Orario spettacoli: 17.30 – 20 – 22.30

JACKIE
CINEMA ODEON – Orario spettacoli: 18 – 20 – 22

LA LA LAND
CINEMA AURORA – Orario spettacoli: 17.30 – 20 – 22.30

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