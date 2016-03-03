Un anno di differenziata a Gallina, un esempio positivo per la nostra città
Incontro con i cittadini nell'ex circoscrizione di Gallina a un anno dall'avvio del porta a porta: il sindaco Falcomatà racconta risultati e prossimi obiettivi
03 Marzo 2016 - 10:20 | di Vincenzo Comi
«La raccolta differenziata, è una scommessa sulla quale abbiamo puntato sin dal nostro insediamento, ed oggi possiamo dare ai cittadini risposte positive: la raccolta differenziata porta a porta nella circoscrizione di Gallina oggi tocca il 66%. L’ottimo risultato è stato raggiunto in un anno, grazie alla collaborazione ed all’impegno dei cittadini ed al lavoro degli operatori AVR, la società titolare del servizio di raccolta rifiuti». È quanto dichiarato dal sindaco Giuseppe Falcomatà durante un incontro presso l’ex circoscrizione di Gallina, con i cittadini e con le associazioni del quartiere che hanno affiancato l’AVR, durante l’avvio del nuovo servizio per sensibilizzare la cittadinanza.
Assieme all’assessore all’ambiente Antonino Zimbalatti, all’assessore al Bilancio Armando Neri e con i consiglieri Nicola Paris e Demetrio Marino, il sindaco ha commentato l’ottimo risultato raggiunto.
«Non siamo qui per parlare solo dei risultati fino a qui conseguiti, per noi questo è solo un risultato intermedio che ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Se ognuno continuerà a fare la propria parte, sarà più facile progredire e migliorare raggiungendo ulteriori risultati – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Falcomatà – presto nuove zone saranno interessate dalla raccolta porta a porta e lavoreremo per raggiungere il 70% di raccolta differenziata, abbiamo tre anni e mezzo davanti ed investiremo tutte le risorse umane ed economiche per raggiungere questo obiettivo».
«A livello culturale, per far capire il valore della raccolta differenziata, bisogna lavorare molto sui mercati: è intollerabile che oggi i nostri venditori ambulanti inizino la loro attività con la piazza pulita, lasciandola poi devastata da rifiuti, da imballaggi, da cartoni ed altro» ha dichiarato il primo cittadino.
Gli annunci a conclusione dell’incontro
Il Sindaco a conclusione dell’incontro, ha annunciato ai cittadini che «grazie allo sblocco del Decreto Reggio, presto sarà oggetto di riqualificazione il campo sportivo di Gallina e tutta la zona circostante. Un’ottima notizia per il quartiere che vedrà una zona abbandonata da tempo, restituita ai cittadini».
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