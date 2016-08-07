Tutto pronto per lo spettacolo ‘L’Olimpo degli dei’ all’interno dell’evento ‘I Tesori del Mediterraneo’
Stefania Orlando conduce lo spettacolo 'L'Olimpo degli dei' alle 21.30, con i Soldemar, il comico Dario Cassini e la presentazione della Reggina 1914
07 Agosto 2016 - 19:28 | di Redazione
Inizierà alle ore 21:30 lo spettacolo condotto dalla showgirl Stefania Orlando, subito dopo la fine dei salotti televisivi presentati da giornalista Carlo Arnese. Grande attesa per l’esibizione di Moreno che è rimasto a Reggio nonostante la scaletta prevedesse la sua entrata in scena ieri sera, ma a causa del maltempo la serata è stata annullata.
Riprenderà tutto regolarmente questa sera con i Soldemar, il concorso “La Venere del Mediterraneo”, la consegna del “Premio Zeus”, la premiazione dei vincitori della “regata del Mediterraneo”, la presentazione della squadra di calcio Reggina 1914 e il comico Dario Cassini (Zelig).
E’ possibile seguire la diretta dell’evento “I tesori del Mediterraneo” su: www.immedialive.it/live e su Video Touring (canale 655 del digitale terrestre).