‘Vacanze in tour’, Daniele Silvestri in concerto in Calabria

“La DS ACROBATIC TRAVEL AGENCY è lieta di proporre il seguente itinerario estivo, tra mare e cultura”: la penna ironica e originale di Daniele torna a scrivere ai fan e lo fa per annunciare il suo prossimo tour estivo, che sarà un’esplosione di idee, suoni ed energia. In una serie di post sulla sua pagina facebook, Silvestri racconta i suoi programmi per la prossima estate: un viaggio in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, per tornare sul palco ad esibirsi per il suo pubblico, in quelle che lui stesso definisce le sue “vacanze preferite”. “Ero molto indeciso… – ha postato Silvestri – Quest’estate magari finalmente mi riposo…Allora dove passarla? Meglio la Puglia? La Calabria? La Sicilia? La Sardegna? Mica facile scegliere, sono tutte bellissime… Allora ho pensato: semplice! Me le faccio tutte! E così ho parlato con la mia agenzia di viaggi (musicali), ed ecco il risultato: le mie vacanze preferite!

“.

Un tour nei teatri storici all’aperto

Il tour di Daniele Silvestri, ideato come un vero e proprio itinerario di viaggio, sarà esclusivamente in teatri storici all’aperto, ciascuno con una propria identità architettonica, storica, artistica o paesaggistica: in Sicilia, il 25 agosto al Teatro Antico di Taormina, scavato nella roccia, ha per sfondo il Mar Ionio e l’Etna; il 26 agosto al Teatro di Verdura a Palermo che si trova all’interno del giardino di una villa ottocentesca presso il Parco della Favorita di Palermo.

Ad accompagnare Silvestri sul palco ci saranno sette musicisti, tra collaboratori di vecchia data e recenti acquisizioni di altissimo livello: Piero Monterisi (batteria), Gianluca Misiti (tastiere) e Gabriele Lazzarotti (basso) Duilio Galioto alle tastiere, Sebastiano De Gennaro alle percussioni e al vibrafono, Daniele Fiaschi alle chitarre, Marco Santoro al fagotto, alla tromba e ai cori.

QUESTE LE DATE DEL TOUR

LUGLIO

22 Riola Sardo (Or), Parco dei Suoni

25 Fiesole (Fi) – Teatro Romano

26 Verucchio (Rn) – Verucchio Festival, Sagrato della Collegiata

AGOSTO

3 Gavorrano (Gr) – Teatro delle Rocce

10 Porto Recanati (Mc)- Arena Beniamino Gigli

19 Diamante (Cs), Teatro dei Ruderi di Cirella

21 Lecce – Teatro Romano

22 Lecce – Teatro Romano

25 Taormina – Teatro Antico

26 Palermo – Teatro di Verdura