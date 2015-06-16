Venerdì 19 la presentazione del libro ‘I piccoli archeonauti alla scoperta dei Bronzi di Riace’

Giorno 19 Giugno alle ore 17.00 presso “L’Aquilone” di Elisa Mascaro si darà avvio alla nuova iniziativa “Autori in libreria”. Protagonista della serata, la scrittrice reggina Vasilikì Vourda con il suo libro d’esordio “I piccoli archeonauti alla scoperta dei Bronzi di Riace”, edito da Laruffa.

Il libro racconta dei piccoli archeonauti che aiutano grandi e piccini a trasformare la visita al Nuovo Museo Archeologico di Reggio Calabria in una vera e propria scoperta, in una emozionante esperienza di apprendimento, da vivere e rivivere attraverso il racconto e le varie attività didattiche proposte.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avviare i bambini al meraviglioso mondo della lettura ed avvicinarli alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Nel mese di settembre sarà organizzato un tour guidato alla scoperta del Museo Archeologico di Reggio Calabria, luogo in cui è ambientato il libro protagonista del pomeriggio presso “L’Aquilone”.

E’ obbligatoria la prenotazione al 328.9358581. Sarà consentita la partecipazione di un numero massimo di 20 bambini. Ingresso gratuito