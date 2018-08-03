È Verdiana Coluccia (con il numero 12), la prima classificata con la fascia Miss Città di Santa Caterina dello Ionio, eletta nella tappa che si è svolta a Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro), all’interno della Villetta comunale. Altre cinque fasce sono state assegnate nel corso della serata. Il concorso Miss Italia in Calabria ha proiettato un video in omaggio a Enzo Mirigliani, nato proprio a Santa Caterina dello Ionio. La patron Patrizia Mirigliani ha voluto ringraziare i concittadini del padre con un videomessaggio mandato in onda all’inizio della serata. Intanto il concorso di Miss Italia in Calabria prepara la prossima tappa provinciale che sarà giovedì 3 agosto a Rose (Cosenza) in via piazza della Rinascita, in contrada Petraro, dove verrà assegnata la fascia di Miss Città di Rose.



Verdiana Coluccia ha 22 anni (è alta 1.78), di Catanzaro, e studia per diventare una fashion designer. «La moda è la mia più grande passione – racconta la neo Miss Città di Santa Caterina dello Ionio che con il titolo conquistato parteciperà alle selezioni regionali – Da Miss Italia mi aspetto tantissimo e spero sia una esperienza stupenda. Comunque vada voglio fare un in bocca al lupo a tutte le ragazze che partecipano come me».



Le altre fasce assegnate e la giuria

Altre cinque le fasce attribuite nel corso della serata di Miss Italia: al secondo posto con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza si è classificata Naomi Rizzo; terzo posto per Rosy Bertino eletta Miss Love’s Nature. Al quarto posto si è classificata Alessia Patea; quinto posto e fascia di Miss Interflora per Giuliana Panzino; Yzel Maza ottiene il sesto posto.



La serata, tappa delle selezioni organizzate dall’agenzia Carlifashionagency diretta da Linda Suriano (che è anche direttore artistico della kermesse) e sostenuta dalla Regione Calabria attraverso la Legge regionale 13 che definisce le iniziative finalizzate alla Promozione del Turismo, è stata condotta dalla giornalista Raffaella Salamina e ha visto la giuria composta dalla presidente Federica Carnovale assessore comunale al turismo; dalla segretaria Francesca Romeo studentessa universitaria in Scienze dell’amministrazione; Francesco Miscioscia avvocato; Marco Badolato imprenditore; Carmela Samà casalinga e mamma; Gregorio Rijillo medico oculista; Maria Antonietta de Francesco pedagogista e criminologa; Barbara Ferri collezionista d’arte e proprietaria Borgo Ferri golf privato e Giusy Procopio di Follie di Giusy Procopio.

Nel corso della serata hanno sfilato le miss già elette Miss Magna Graecia 2018 Chiara Cipri, già qualificata alle prefinali nazionali di Miss Italia, e Ludovica Dito Miss Miluna Città di Rende.

Regia, corpo di ballo e ospiti della serata

La serata (la cui regia è curata da Vincenzo “Nac” Naccarato), è stata aperta dal corpo di ballo di Miss Italia in Calabria curato da Lia Molinari composto da Ecle Rose, Alessia Mazzei Alessia Mandoliti e Miss Calabria 2017 Maria Francesca Guido che veste anche la fascia nazionale di Miss Interflora 2017. Nel corso dello spettacolo ha, inoltre, cantato Giovanni Segreto Bruno.

«è per noi tutti molto emozionanti essere qui a Santa Caterina dello Ionio, paese natio di Enzo Mirigliani. È da qui che tutto ha avuto inizio. Ringrazio Patrizia Mirigliani per aver voluto fortemente salutare i concittadini di suo papà. Ringrazio, inoltre, l’amministrazione comunale e il sindaco Francesco Severino per averci voluto qui» – è il commento prima del verdetto di Linda Suriano della Carlifashionagency. La carovana di Miss Italia in Calabria ora si prepara per la serata di Amendolara (Cosenza).



Anche per l’edizione 2018 sarà Ten – Teleuropa network, canale 10 del digitale terrestre, la televisione ufficiale del concorso.

«Cerchiamo ragazze che non siano semplicemente belle – continua l’agente regionale del concorso Linda Suriano – giovani donne piene di personalità, che abbiano voglia di esprimersi. E che soprattutto, sappiano rappresentare la bellezza genuina della Calabria».

Il nuovo look di Miss Italia in Calabria 2018

La Carlifashionagency, anche per le serate di Miss Italia 2018, ha creato un nuovo look e una nuova scenografia, continuando a guardare a importanti temi sociali. Nella nuova edizione di Miss Italia Calabria si esibiranno numerosi artisti della regione.

«Dunque, non sarà un semplice concorso di bellezza e una mera sfilata di giovani concorrenti ma un vero e proprio show», così promettono gli organizzatori.

Le ragazze potranno esprimersi ed esibirsi dimostrando il loro talento: nella danza, il canto o la recitazione. Saranno affrontati temi di attualità perché Miss Italia, come fortemente vuole la patron Patrizia Mirigliani, non dimentica il sociale e la cultura.