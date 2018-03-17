Desiderate preparare una ricetta facile e veloce composta da pochi ingredienti? Oggi vi parliamo dei vermicelli alla calabrese!

Si tratta di un primo piatto abbastanza comune ma sempre invitante, sarà per il gusto inimitabile dato dai prodotti della nostra tradizione, tra cui l’infallibile peperoncino piccante.

LA RICETTA

Ingredienti:

400gr di vermicelli

500gr di pomodori

100gr olive snocciolate

aglio q.b.

olio q.b.

basilico

peperoncino piccante

sale

Preparazione:

Per prima cosa lavate i pomodori, asciugateli e passateli al setaccio raccogliendo il sugo in una terrina. Nel frattempo versare in una pentola l’acqua che dovrà essere portata ad ebollizione.

In una padella fare rosolare invece, con due cucchiai di olio, due spicchi di aglio tritati finemente con mezzo peperoncino piccante. Quando il trito è imbiondito aggiungete la purea di pomodori, le olive snocciolate, salate appena e lasciate restringere la salsa, a fuoco lento in modo che il sugo possa cuocere bene e raggiungere la consistenza desiderata.

Quando l’acqua avrà raggiunto la giusta temperatura, versare i vermicelli e aspettare qualche minuto affinché siano pronti. In seguito scolateli e aggiungeteli al sugo preparato in padella.

Prima di spegnere il fuoco non dimenticate di profumare il preparato con qualche foglia di basilico lavata e strizzata.