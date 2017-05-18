VIDES, giornata di formazione al volontariato “Reti sociali e Terzo Settore”

Il VIDES – Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo – “Il faro sul mondo” organizza sabato 20 maggio alle ore 15:00 presso l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Villa San Giovanni (RC), la giornata di formazione al volontariato dal titolo “Reti sociali e Terzo Settore”.

Il VIDES è un’Associazione di Volontariato Giovanile, voluta dalle Figlie di Maria Ausiliatrice per la promozione della donna, dei giovani e dei bambini in condizioni di svantaggio e povertà. Attraverso la realizzazione di interventi educativi e formativi, la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, le adozioni a distanza, il Servizio Civile e il Volontariato in Italia e all’estero, il VIDES opera per la costruzione di un mondo in cui ogni individuo possa condurre una vita dignitosa, basata sull’equa distribuzione delle risorse materiali e intellettuali, in grado di determinare il proprio presente e il futuro attraverso pari opportunità.

I relatori della giornata formativa, realizzata con il contributo del VIDES nazionale e il sostegno della Fondazione con il Sud, saranno Gianni Pensabene (Portavoce del Terzo Settore per la Calabria) che parlerà del “Terzo settore alla luce della nuova riforma regionale e nazionale” e Bruna Mangiola (Responsabile per l’ambito Promozione Umana della Caritas Diocesana e del Coordinamento Diocesano di prima accoglienza) che argomenterà su “Chi è mio fratello”, tema di grande attualità.