Venti gusti da provare alla pasticceria Bellantone: l'8 e il 9 agosto prima edizione del festival della granita, tra tradizione siciliana e novità calabresi

Alla fragola, al limone, al caffè, alle more di rovo, alla mandorla di “Torritto presidio Slow Food”, al pistacchio. Tu che gusto di granita preferisci? Provale tutte, tra le venti varietà di sapori, alla pasticceria Bellantone di Villa San Giovanni in occasione della prima edizione del festival della granita. L’8 e il 9 agosto dalle ore 22.00 alle 24.00, infatti, prenderà vita un appuntamento il cui risultato finale sarà un prodotto assolutamente genuino, il cui segreto è l’eccellenza, ottenuta grazie ai sapori della terra e la qualità degli ingredienti. La gelateria Bellantone propone, dunque, un viaggio attraverso sapori inesplorati, gusti unici con gli ingredienti più nobili.

I gusti e le novità del festival

Un mix perfetto per un’ottima granita artigianale, particolarmente dissetante ed utile a rinfrescarsi nella calda stagione estiva. La cultura della famiglia Bellantone nel preparare la granita che, si ispira alla tradizione siciliana, ingredienti freschissimi e di alta qualità, non solo è un’arte per chi la prepara, ma è soprattutto un immancabile rito per chi la assapora. Ecco perché non mancheranno le novità originali: ciliegina sulla torta la granita mojito calabrese con bergamotto Rum, lime e menta. Una prelibatezza che, delizierà i palati dei numerosi visitatori insieme alle altre creazioni dei “granitieri” Bellantone.

Non solo granite, la pasticceria è il top anche per quanto riguarda la preparazione del gelato che racchiude in sé tradizione, ricerca, innovazione, emozione dal 1969 ad oggi. Qui, il gelato viene realizzato fresco ogni giorno nel laboratorio artigianale della gelateria, con ingredienti genuini di un tempo. E, per garantire la freschezza, la bontà e la cremosità del gelato se ne produce in quantità minime e in diversi momenti della giornata per far sì che la sua durata media non superi le quattro ore circa. Inoltre, la pasticceria Bellantone si rifornisce direttamente dai migliori produttori locali e nazionali, selezionati e garantiti da presidi e consorzi di tutela. Un modo in più per proporre e far conoscere ai propri clienti quella che rappresenta un’eccellenza del territorio.