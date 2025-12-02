Natale a Reggio: anche Villa San Giuseppe si accende di magia con l’albero e le luminarie

Lunedì 8 dicembre, a partire dalle ore 18, Villa San Giuseppe si illumina di magia con la tradizionale Accensione dell’Albero di Natale e delle luminarie nella splendida cornice di Piazza Umberto I.

Protagonisti dell’evento saranno i bambini del paese, simbolo della nostra comunità e della gioia con cui ogni anno accogliamo il periodo natalizio.

La giornata sarà resa ancora più speciale dalla presenza, già dal mattino, dei suggestivi Giganti di Taurianova, che animeranno le strade del quartiere con colori, musica e tradizione. Nel pomeriggio, spazio ai sapori autentici della nostra terra con crispelle e prodotti tipici, preparati come da tradizione per condividere insieme un momento di festa e convivialità.

L’invito alla comunità

Invitiamo tutta la cittadinanza e gli amici del territorio a partecipare a questo appuntamento speciale, per trascorrere un pomeriggio di amicizia, comunità e attesa del Santo Natale.

Villa San Giuseppe, con la sua gente e la sua identità, si conferma ancora una volta un luogo capace di unire, accogliere e far sentire tutti parte di una grande famiglia.