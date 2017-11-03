Le dichiarazioni del coach della MetExtra Marco Calvani alla vigilia del match contro la Givova Scafati

Dopo la sconfitta di Cagliari c’è voglia di riscatto. Il coach romano analizza il momento della squadra.

“L’assenza di Roberts ha pesato, è stata condizionante costringendoci a trovare delle soluzioni diverse, ad una partita diversa dal solito. Nonostante ciò siamo stati competitivi fino alla fine e questo è l’aspetto positivo da cui ripartire. Devo cercare di essere sempre obiettivo, e non è stata una partita disastrosa. Questa è una squadra che nei problemi non si piange addosso, nelle difficoltà riesce a trovare qualcosa dentro di sé per sopperire alle varie assenze e questo è un aspetto confortante. Noi abbiamo sempre dimostrato di saper lottare, ovviamente avere la squadra al completo ti permette di usare tutte le soluzioni a tua disposizione. Credo che il margine di crescita sia altissimo, abbiamo bisogno solo di un po’ di continuità in più durante la settimana e mi auguro che questo avvenga il prima possibile. Se vogliamo vivere un campionato che ci dia soddisfazioni dobbiamo essere concentrati al massimo durante tutta la settimana, questo può fare la differenza“.