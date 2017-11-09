Manca pochissimo ormai all’arrivo a Messina di Virginia Raffaele, che andrà in scena al Teatro Vittorio Emanuele con lo spettacolo “Performance” nelle serate giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 novembre alle ore 21.00. L’attrice comica e imitatrice si esibirà in questo esilarante e imperdibile “one woman show” che, nella stagione di debutto, ha registrato sold out in tutte le date italiane.

Le imitazioni e i personaggi di Virginia Raffaele

Sono tante le straordinarie imitazioni e interpretazioni che la Raffaele porta da anni sul palcoscenico e in televisione, con un talento apprezzato dal grande pubblico e che viene consolidato con questa nuova tournée teatrale. Basti pensare a Ornella Vanoni, Belen Rodriguez, Carla Fracci, Roberta Bruzzone, Donatella Versace, Maria Elena Boschi, Sabrina Ferilli o i personaggi creati dalla stessa attrice romana, quali l’eterna esclusa dai talent show musicali Giorgia Maura o la poetessa transessuale Paula Gilberto Do Mar.

I personaggi si avvicendano tra monologhi esilaranti e dialoghi surreali con la vera Virginia che, grazie ad un attento lavoro del regista Giampiero Solari, interagisce con le sue creature come una sorta di narratore involontario che poeticamente svela il suo “essere – o non essere”. Lo spettacolo è stato scritto da Virginia Raffaele, Piero Guerrera, Giovanni Todescan con Giampiero Solari; i trucchi speciali sono a cura di Bruno Biagi e Valeria Coppo. La musica originale è composta dal maestro Teo Ciavarella.

Produzione, abbonati e biglietti

La produzione dello show è di ITC2000; distribuzione Terry Chegia. Per le date di Messina l’organizzazione è curata da Euphonya Management di Dario Grasso, in collaborazione con l’Ente Teatro di Messina. Agli abbonati della stagione teatrale del Vittorio Emanuele sarà riservato uno speciale sconto del 10% e potranno acquistare i biglietti al botteghino del Teatro a partire dalla giornata di oggi. Questi gli orari di apertura del botteghino: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti e ritirare quelli acquistati on line la stessa sera dello spettacolo.