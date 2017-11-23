Seminario per gli studenti delle classi IV e V delle superiori con il docufilm 'Di genere umano' e una tavola rotonda sul contrasto alla violenza di genere

In occasione della giornata mondiale contro la violenza alle donne, il Comune di Reggio Calabria, la Biblioteca comunale “P. De Nava” e il Centro Internazionale della Calabria, sabato 25 novembre 2017 dalle ore 9:30 alle ore 12:30, promuovono il seminario per gli studenti delle IV e V classi degli istituti superiori dal titolo: “Voci e violenza contro le donne”.

Dopo il saluto del sindaco della città avv. Giuseppe Falcomatà, coordina la manifestazione la dott.ssa Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Il docufilm “Di genere umano” del regista Germano Maccioni, allegato al libro “Lasciateli vivere voci sulla violenza contro le donne” di Valeria Babini, verrà proiettato all’inizio della tavola rotonda, introdotta dalla dott.ssa Elisa Montanari, tutor del seminario sulla violenza contro le donne, dell’Università di Bologna.

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Interverranno la prof.ssa Anna Nucera, assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Reggio Calabria che si soffermerà su “Educative scolastiche per il contrasto al femminicidio”, la dott.ssa Fausta Ivaldi, componente dell’associazione “Agape”, che “Racconta la violenza contro le donne”, la prof.ssa Patrizia Gambardella, presidente dell’associazione “Il cuore di Medea onlus” che intratterrà il pubblico sul tema “Esperienze di supporto alle donne vittime di violenza”, l’avvocato Titti Siciliano, direttore scientifico dell’Istituto Italiano Anticorruzione, docente universitario che tratterà il tema “Diritto e libertà femminili”.

A conclusione del seminario si svolgerà un dibattito con il pubblico presente.