Ci siamo. Conto alla rovescia iniziato da qualche giorno riguardo il grande appuntamento con la pallavolo internazionale. Il prossimo 18 maggio gli azzurri di Blengini si confronteranno contro l’Australia al PalaCalafiore, nel test match che avvia il percorso verso l’attesa competizione mondiale.

Ma la tappa reggina degli azzurri non è circoscritta al solo evento sportivo, diversi saranno gli incontri di accompagnamento alla gara, come quelli di mercoledi 16 maggio presso il Consiglio Regionale della Calabria, con lo staff dirigenziale, tecnico ed atleti che incontreranno gli studenti reggini ed a seguire l’appuntamento istituzionale a Palazzo Alvaro dove ad attenderli ci sarà il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà.

Il presidente provinciale della Fipav Domenico Panuccio: “Abbiamo rivolto l’invito a tutte le scuole reggine e spero davvero ci sia un coinvolgimento totale, in modo da riempire la sala “Calipari”. Reggio torna ad ospitare un grande evento sportivo a distanza di tantissimi anni e stiamo producendo il massimo sforzo affinchè tutto possa procedere nel modo migliore dal punto di vista organizzativo e della partecipazione”.