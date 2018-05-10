Pochi giorni ed il PalaCalafiore tornerà a tingersi di azzurro. C’è grande attesa per il test amichevole della nazionale italiana di volley contro l’Australia, proseguono i preparativi ed anche dal punto di vista della partecipazione, si registra al momento particolare interesse che lascia pensare ad un palazzetto gremito.

E’ l’opportunità di rivedere la pallavolo maschile di un certo livello, quella che nella nostra città manca da diversi anni, quella che tra i protagonisti annoverava prima come giocatore e poi come tecnico l’esperto Billy Gurnari: “Finalmente la nazionale a Reggio Calabria. E’ la prima uscita dopo l’argento conquistato e prima dell’inizio dei prossimi mondiali e visti gli obblighi imposti dalla Federazione, registrerà la presenza di tutti i campioni di questa grande squadra.

Credo possa essere il viatico per ricominciare a vedere anche dalle nostre parti la pallavolo che conta e da stimolo per ripartire in una disciplina dove in passato siamo stati spesso protagonisti nell’ambito nazionale.

Il vuoto della pallavolo maschile e il nodo impianti

L’analisi di questo vuoto che negli anni si è creato, non è semplice farla in due battute. Sicuramente le difficoltà sull’impiantistica sono state fortemente condizionanti, per quanto tu ci possa mettere impegno e per quanto si riesca a fare un buon reclutamento, se mancano gli impianti tutto diventa molto complicato.

Un tempo le palestre rappresentavano la casa degli atleti, oggi non è più così, intanto per le diverse inagibilità e poi perché hanno un costo che grava sulle società nel contesto di una città in enormi difficoltà economiche.

Tornando alla Nazionale italiana, ripeto, è uno di quegli appuntamenti che Reggio Calabria aveva bisogno di ospitare e spero che la nostra gente possa rispondere con una massiccia presenza”.