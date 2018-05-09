Volley, Italia – Australia, gli spostamenti in città della nazionale italiana
A Reggio la nazionale italiana di volley prepara il test-match con l'Australia del 18 maggio: il programma degli spostamenti in città dal 14 al 18 maggio
09 Maggio 2018 - 07:56 | di Vincenzo Comi
Il ritorno di un evento mondiale in città. Tra soli cinque giorni il Palapentimele di Reggio Calabria accoglierà le rispettive nazionali di volley maschile di Italia e Australia. Tutto pronto quindi per il test – match che animerà il tempio dello sport reggino, in programma venerdì 18 maggio alle ore 18:00.
Di seguito il programma degli spostamenti della nazionale italiana in città.
- 14 maggio ore 14.55 arrivo Aeroporto dello Stretto
ore 18.00 PRESSO Palestra COLOSSEUM viale La Boccetta
- 15 maggio ore 10.00/13.00 Palacalafiore
ore 16.30/19.30 PalaCalafiore
- 16 maggio ore 10.00 Consiglio Regionale della Calabria – Incontro con gli studenti reggini
ore 11.30 Palazzo Alvaro Piazza Italia (Città Metropolitana di Reggio Calabria)
ore 16.30/19.30 PalaCalafiore
- 17 maggio ore 9.30/12.30 Palestra COLOSSEUM viale La Boccetta
ore 17.00/20.00 PalaCalafiore
- 18 maggio ore 9.30/12.30 Palestra COLOSSEUM viale La Boccetta
ore 16.30 PalaCalafiore per gara contro Australia
La partenza per i luoghi di allenamento ecc. sarà dalla struttura alberghiera E’Hotel .
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