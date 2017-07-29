Tra mare, borghi e monumenti, la classifica degli utenti del portale mette in luce le bellezze di tutta la regione

Un tesoro di meraviglie da scoprire, spesso poco conosciute o non valorizzate nel modo adeguato. Negli ultimi anni, la Calabria si sta facendo maggiormente apprezzare dai turisti italiani e stranieri, grazie alle sue numerose bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche.

Il portale TripAdvisor, ha raccolto (secondo le recensioni degli utenti) i 10 posti da visitare in Calabria nel 2017. Vince Reggio Calabria, che con il Lungomare Falcomatà e il Museo Archeologico Nazionale conquista il primo e il terzo posto. L’incantevole Chianalea in seconda posizione, nella top ten c’è spazio per le bellezze di tutta la regione.

QUESTA LA CLASSIFICA.

1 – Lungomare Falcomatà (Reggio Calabria)

2 – Chianalea di Scilla (Scilla)

3 – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (Reggio Calabria)

4 – Spiaggia di Tropea (Tropea)

5 – Arco Magno (San Nicola Arcella)

6 – Santuario di San Francesco di Paola (Paola)

7 – Spiaggia Paradiso del sub (Zambrone)

8 – Isola Di Dino (Praia A Mare)

9 – Castello Aragonese di Le Castella (Le Castella)

10 – Parco della Biodiversità Mediterranea (Catanzaro)