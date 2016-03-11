I Dialoghi di Evelita: primo Dialogo sul tema Comunità Identitaria
Una rubrica sociale di dibattiti aperta anche a genitori e minori: sabato 12 marzo il primo Dialogo di Evelita alla Pinacoteca civica di Reggio Calabria
11 Marzo 2016 - 13:24 | di Federica Geria
L’associazione solidale onlus Evelita da l’avvio a una serie di incontri socio – culturali che abbiamo voluto chiamare “I Dialoghi di Evelita”.
Si tratta di una Rubrica sociale basata su dibattiti di più soggetti partecipanti che sperimentano riflessioni su Temi tipici di una comunità solidale guidati da un moderatore.
Ci è piaciuta molto l ‘idea di strutturare questi incontri prevedendo, anche, la partecipazione dei genitori e dei minori, superando così le logiche dell’autoreferenzialità e cercando di sperimentare un percorso di confronto che possa arricchirsi anche attraverso il contributo di soggetti diversi, enti e comunità.
Il primo incontro si terrà Sabato 12 Marzo alle ore 17.30 presso la Pinacoteca civica, Teatro Cilea di Reggio Calabria sul Corso Garibaldi, nell’ambito del quale si affronterà il tema prestigioso di “Comunità identitaria”.
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