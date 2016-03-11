I Dialoghi di Evelita: primo Dialogo sul tema Comunità Identitaria

L’associazione solidale onlus Evelita da l’avvio a una serie di incontri socio – culturali che abbiamo voluto chiamare “I Dialoghi di Evelita”.

Si tratta di una Rubrica sociale basata su dibattiti di più soggetti partecipanti che sperimentano riflessioni su Temi tipici di una comunità solidale guidati da un moderatore.

Ci è piaciuta molto l ‘idea di strutturare questi incontri prevedendo, anche, la partecipazione dei genitori e dei minori, superando così le logiche dell’autoreferenzialità e cercando di sperimentare un percorso di confronto che possa arricchirsi anche attraverso il contributo di soggetti diversi, enti e comunità.