‘Ottimo lavoro delle associazioni. Adesso tocca al Governo’: lettera di Albanese ai contribuenti

“Quale delegato del Sindaco alla riscossione, evasione e contenzioso tributario, oltre che presidente della Commissione bilancio, mi devo congratulare con le Associazioni dell’Uppi , Confabitare, Federproprietà, Ania, Conia, e con la CNA , la Confesercenti, la Confcommercio queste ultime legate al mondo del lavoro per l’unanime volontà di creare una iniziativa che, nuova nel Suo genere, consenta di pervenire ad un calmiere dei canoni di locazione negli usi commerciali dal momento che negozi, magazzini, botteghe artigianali, esercizi risentono sempre più di una crisi sistemica aggravata nell’attuale momento storico da una emergenza sanitaria senza precedenti.

Leggi anche

Per questo motivo, disponibili all’ascolto di tutte le categorie del lavoro cittadine, valuteremo l’Accordo stipulato ieri 16 aprile e depositato in Comune in pari data e protocollato con il n. 73804/2020, che sappiamo essere stato inoltrato al Presidente del Consiglio dei ministri oltre che ai ministri dell’economia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, e sentiremo anche noi non appena possibile il Consiglio Comunale nel merito.

Chiaramente è notorio che le casse comunali non solo di Reggio, che oltretutto è un Comune sottoposto alle forche caudine del predissesto, ma di tutti i Comuni italiani siano al secco e pendiamo tutti dal governo centrale che nelle ultime ore pare possa creare un fondo di 5 miliardi di cui 2 alle regioni e 3 ai Comuni che, pur se insufficienti perché sappiamo volercene almeno 5, possono dare respiro alle amministrazioni. Dunque se il governo ci verrà incontro, come anche annunciato dal sottosegretario all’economia Laura Castelli, ma addirittura anche dal Viminale a voce del sottosegretario Achille Variati, saremo ben felici come amministrazione di venire incontro alle legittime istanze che ci vengono rivolte.

Anche il governo sta febbrilmente lavorando in queste ore alla possibile ricerca di misure che allievino il disagio di chi attualmente non lavora e, specie nei locali commerciali, si è trovato costretto ad abbassare le serrande.

Sappiamo bene e ci compenetriamo con il disagio per il pagamento degli affitti e varie misure si stanno valutando. Per quanto riguarda gli immobili, ad esempio, il governo sta valutando di differire ad Agosto la classica scadenza del 16 giugno per il pagamento dell’IMU che, quest’anno incorpora la Tasi che viene così a scomparire. Si sta valutando anche la possibilità di estendere il credito d’imposta al 60% del canone di locazione degli immobili tutti ad uso non abitativo per i mesi di marzo, aprile e maggio consentendo addirittura che i conduttori possano girare tale credito direttamente ai proprietari degli immobili.

Sull’imposta IMU, che preciso non sia a carico delle famiglie che possiedono la prima casa né di quelle in affitto perché a carico della proprietà, voglio chiarire che assieme a molti altri Comuni abbiamo chiesto al governo la possibilità di differirne il pagamento a dicembre e, per non addizionarlo al saldo dello stesso mese di poterne dilazionarne gli importi mensilmente nel 2021. Questo perché le scadenze dell’IMU sono fissate dallo Stato e non dall’ente locale (il Comune) percettore dell’imposta, come tutti sanno, o dovrebbero sapere, a differenza della Tari che invece il Comune può differire e come infatti abbiamo sospeso così come sospeso resta il pagamento della Tosap, dei passi carrabili, degli asili nido, scuolabus, impianti sportivi e servizio idrico in attesa di ulteriori indicazioni governative che non tarderanno ad arrivare con il prossimo decreto entro la prossima settimana.

Leggi anche

Fido nella comprensione di tutta la cittadinanza affinchè reciprocamente collaborandoci si possa tutti assieme venir fuori da questa immane tragedia.

Invito infine chiunque abbia perplessità sulle scadenze, sui tributi, sulle proprie utenze a rivolgersi con fiducia ai nostri uffici della Hermes telefonando al n. 0965 631911 munito di dispositivo automatico dalle 8,30 alle 13,30 che consentirà di collegarsi al settore desiderato e dove rivolgere tutte le proprie necessità”.