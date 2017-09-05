Al Museo Archeologico di Locri il 1° forum tematico ‘obiettivo turismo’
Venerdì 8 settembre al Museo Archeologico Nazionale di Locri istituzioni e operatori si confrontano sul modello turistico per la Riviera dei Gelsomini
05 Settembre 2017 - 13:45 | di Eva Curatola
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Venerdì 8 settembre 2017, alle ore 16.30, presso il Museo Archeologico Nazionale di Locri, si terrà l’attesa iniziativa Locride. 1° Forum tematico “Obiettivo turismo” – Quale modello per la Riviera dei Gelsomini?
Molte le autorità istituzionali che si confronteranno su una tematica fondamentale per l’affermazione di questo territorio che detiene straordinarie risorse umane e materiali.
Parteciperanno, infatti, a questo atteso Forum: Angela Acordon, direttore del Polo Museale della Calabria; Rossella Agostino, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Locri; Giovanni Calabrese, sindaco di Locri; Franco Candia, presidente associazione comuni della Locride; Rosario Rocca, presidente comitato dei sindaci della Locride; Maurizio Reale, vice presidente consorzio Jonica Holidays; Mario Diano, coordinatore Corsecom; Maurizio Baggetta, presidente Federalberghi Reggio Calabria; Giuseppe Bombino, presidente Parco Nazionale d’Aspromonte; Riccardo Mauro, vice sindaco città metropolitana di Reggio Calabria; Sebi Romeo, consigliere regionale della Calabria; Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e Mario Oliverio, presidente Regione Calabria. I lavori, moderati da Barbara Panetta, si avvarranno del video teaser “Riviera dei Gelsomini” a cura di silverfactory.
L’evento è promosso dalla Jonica Holidays, consorzio degli albergatori della Locride.
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