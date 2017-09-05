Venerdì 8 settembre al Museo Archeologico Nazionale di Locri istituzioni e operatori si confrontano sul modello turistico per la Riviera dei Gelsomini

Venerdì 8 settembre 2017, alle ore 16.30, presso il Museo Archeologico Nazionale di Locri, si terrà l’attesa iniziativa Locride. 1° Forum tematico “Obiettivo turismo” – Quale modello per la Riviera dei Gelsomini?

Molte le autorità istituzionali che si confronteranno su una tematica fondamentale per l’affermazione di questo territorio che detiene straordinarie risorse umane e materiali.

Parteciperanno, infatti, a questo atteso Forum: Angela Acordon, direttore del Polo Museale della Calabria; Rossella Agostino, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Locri; Giovanni Calabrese, sindaco di Locri; Franco Candia, presidente associazione comuni della Locride; Rosario Rocca, presidente comitato dei sindaci della Locride; Maurizio Reale, vice presidente consorzio Jonica Holidays; Mario Diano, coordinatore Corsecom; Maurizio Baggetta, presidente Federalberghi Reggio Calabria; Giuseppe Bombino, presidente Parco Nazionale d’Aspromonte; Riccardo Mauro, vice sindaco città metropolitana di Reggio Calabria; Sebi Romeo, consigliere regionale della Calabria; Giovanni Bastianelli, direttore esecutivo ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e Mario Oliverio, presidente Regione Calabria. I lavori, moderati da Barbara Panetta, si avvarranno del video teaser “Riviera dei Gelsomini” a cura di silverfactory.

L’evento è promosso dalla Jonica Holidays, consorzio degli albergatori della Locride.