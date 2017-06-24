Al prefetto Franco Musolino il premio “Bergamotto d’Argento” del Kiwanis Divisione Calabria 13 Club “Città dello Stretto”

Conferito a S.E. Prefetto Franco Musolino il prestigioso Premio “Bergamotto d’Argento” giunto alla sua XII edizione che il Kiwanis Divisione Calabria 13 Club “Città dello Stretto” assegna ogni anno a personalità che si sono distinte nel loro lavoro dando lustro alla Calabria.

Quando e dove sarà consegnato il premio

Lo annuncia il Presidente del club Dott. Cesare Romeo. La consegna del prestigioso riconoscimento avverrà Domenica 25 Giugno alle ore 17.00, presso l’Accademia Gourmet nel corso della celebrazione della 34^ Charter del Club organizzata dallo stesso Club Kiwanis divisione 13 Calabria e che rappresenta ormai, un momento consolidato nel panorama delle attività culturali e delle iniziative sociali che hanno luogo a Reggio Calabria e nella sua provincia.

La sua istituzionalizzazione vuole fornire, ad ampio spettro, momenti di riflessione e di assunzione di iniziative concrete tutte volte, per come rientra nelle finalità Kiwaniane, all’avanzamento civile, materiale, etico e culturale della nostra collettività locale. “Con questa edizione del “Bergamotto d’argento”, coincidente con la 34 candelina del “Club Kiwanis Città dello stretto” – ha spiegato il presidente Cesare Romeo – abbiamo scelto di mettere a valore un’autentica risorsa della realtà Reggina, istituzionale e culturale – il Dott. Franco Musolino, il quale, oltre ad essere qualificato uomo delle istituzioni, porta in sè, come scrittore, capacità, inventiva e narrativa che è propria di tanti conterranei”.

Il programma della cerimonia

Ad apertura di cerimonia i saluti del presidente e delle autorità presenti, si passerà poi alla presentazione dei testi “Operazione Acqua di Felce” e “Acqua sotto i ponti”. Seguirà il commento – dibattito a cura del Dr. Antonio Marziale Garante per l’infanzia della Regione Calabria con l’intervento del giornalista Tonino Nucera.