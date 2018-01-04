Una mini fiera con autori, editori, cosplay, mostre e giochi, in attesa della seconda edizione di Fantastica, la fiera del gioco e del fumetto

In attesa della seconda edizione di Fantastica, fiera del gioco e del fumetto a Reggio Calabria, l’associazione NessunDove e Fumetteria Voyager ospiteranno un evento pre fiera, con autori, editori, cosplay, mostre e giochi. Una mini fiera dunque, in attesa della grande fiera.

Due giorni di eventi, autori e disegnatori

Due giorni ricchi di iniziative, presentazioni, giochi, autori e disegnatori. “Aspettando Fantastica Reggio” si presenta dunque come un piccolo, ma interessante evento, che annuncia il ritorno della fiera vera e propria.

PROGRAMMA UFFICIALE:

6 Gennaio

Gianluca Gallo presentazione e firmacopie di “Finchè regge il cuore” edito da Rizzoli

Upper Comics comics che presenterà “Chrono gear”

DandyFairy presentazione e firmacopie di “Cuori Maledetti” edito da Streetlab



7 Gennaio

Massimiliano Veltri e Lucio Perrimezzi presentazione e firmacopie di “Marathon” edito da Newton Comics

Green Moon Artistsn moon artist presenterà wallace house

tutti e due i giorni gli autori e disegnatori :

Alessandro Allegra Dick and Cok Gaspare Orrico Bluemind e Manuel GiuffrèFederico Pugliese Pasquale Ferrara Erica Ferrara Upper Comics Green Moon Artists

Gli allievi dell’Accademia del fumetto AF www.facebook.com/AccademiaAF

Performance di pittura live a cura di Alessandro Allegra ( 6 gennaio )

Performance di scultura live a cura di Erica Ferrara ( 6 e 7 gennaio )

Performance di pittura live a cura di Pasquale Ferrara ( 7 gennaio )

Mostra personale di Federico Pugliese ( la mostra durerà fino al 13 gennaio)

Giochi e tornei con I Cavalieri di Enotria

L’associazione I Cavalieri di Enotria ci accompagnerà tutti e due i giorni con giochi e tornei di Faery tale youtopia sushi war tiè vodoo hall of fame jewels e con l’attesissimo

FIRESIDE DI HEARTSTONE

Tornei Magic e Yu-gi-oh

presentazione di Games of shires gioco di ruolo dal vivo (potete provare dal vivo le armi larp )

Torneo di Tekken 7 e Supermario Kart

6 Gennaio ore 20:30 proiezione di Your Name

Sushi e Ramen