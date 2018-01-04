Al via ‘Aspettando Fantastica’, l’evento che annuncia il ritorno della fiera del fumetto
Una mini fiera con autori, editori, cosplay, mostre e giochi, in attesa della seconda edizione di Fantastica, la fiera del gioco e del fumetto
04 Gennaio 2018 - 16:12 | di Federica Geria
In attesa della seconda edizione di Fantastica, fiera del gioco e del fumetto a Reggio Calabria, l’associazione NessunDove e Fumetteria Voyager ospiteranno un evento pre fiera, con autori, editori, cosplay, mostre e giochi. Una mini fiera dunque, in attesa della grande fiera.
Due giorni di eventi, autori e disegnatori
Due giorni ricchi di iniziative, presentazioni, giochi, autori e disegnatori. “Aspettando Fantastica Reggio” si presenta dunque come un piccolo, ma interessante evento, che annuncia il ritorno della fiera vera e propria.
PROGRAMMA UFFICIALE:
6 Gennaio
Gianluca Gallo presentazione e firmacopie di “Finchè regge il cuore” edito da Rizzoli
Upper Comics comics che presenterà “Chrono gear”
DandyFairy presentazione e firmacopie di “Cuori Maledetti” edito da Streetlab
7 Gennaio
Massimiliano Veltri e Lucio Perrimezzi presentazione e firmacopie di “Marathon” edito da Newton Comics
Green Moon Artistsn moon artist presenterà wallace house
tutti e due i giorni gli autori e disegnatori :
Alessandro Allegra Dick and Cok Gaspare Orrico Bluemind e Manuel GiuffrèFederico Pugliese Pasquale Ferrara Erica Ferrara Upper Comics Green Moon Artists
Gli allievi dell’Accademia del fumetto AF www.facebook.com/AccademiaAF
Performance di pittura live a cura di Alessandro Allegra ( 6 gennaio )
Performance di scultura live a cura di Erica Ferrara ( 6 e 7 gennaio )
Performance di pittura live a cura di Pasquale Ferrara ( 7 gennaio )
Mostra personale di Federico Pugliese ( la mostra durerà fino al 13 gennaio)
Giochi e tornei con I Cavalieri di Enotria
L’associazione I Cavalieri di Enotria ci accompagnerà tutti e due i giorni con giochi e tornei di Faery tale youtopia sushi war tiè vodoo hall of fame jewels e con l’attesissimo
FIRESIDE DI HEARTSTONE
Tornei Magic e Yu-gi-oh
presentazione di Games of shires gioco di ruolo dal vivo (potete provare dal vivo le armi larp )
Torneo di Tekken 7 e Supermario Kart
6 Gennaio ore 20:30 proiezione di Your Name
Sushi e Ramen
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