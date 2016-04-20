Al via l’iniziativa un giorno in Comune

Il 21 aprile gli alunni di primarie e medie incontrano sindaco, assessori e consiglieri a Palazzo San Giorgio tra mostre e iniziative

Il Sindaco, in occasione della festa del Patrono della Città, San Giorgio, promuove, con la collaborazione delle associazioni La Svolta e Reset, per la giornata del 21 Aprile 2016, l’iniziativa ungiornoinComune.

Il Palazzo Comunale sarà aperto dalle ore 8,30 alle ore 12,00 agli studenti che avranno l’occasione di incontrare gli amministratori della Città per conoscere il funzionamento della macchina amministrativa e percorrere, attraverso le stanze del Palazzo, un sentiero di storia della città di Reggio Calabria.

Il progetto è specificatamente diretto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado che potranno nella mattinata del 21 Aprile accedere a Palazzo, incontrare il Sindaco, gli assessori ed i Consiglieri, visitare le stanze consiliari dove si esercita l’attività amministrativa, rivolgere domande e formulare proposte.

Palazzo San Giorgio ospiterà mostre e altre iniziative in grado di sensibilizzare la popolazione, soprattutto le giovani generazioni, sul valore ed il rispetto della nostra Città.

Le mostre saranno collocate nella Galleria di Palazzo San Giorgio con l’esposizione dei lavori realizzati dagli stessi studenti sul tema “Le stagioni della città” e con la rappresentazione teatrale sulla storia di San Giorgio curata dal Comitato Corso Sud; nel Salone dei Lampadari con la mostra fotografica “Reggio bella e gentile”; nella sala antistante il salone dei Lampadari con una mostra fotografica sulla storia dei Sindaci della città, la storia del Gonfalone e dello stemma.