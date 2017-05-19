Al ‘Vinci’ l’alternanza Scuola-lavoro incontra l’arte e la letteratura

Anche quest’anno sul finire dell’anno scolastico il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di RC promuove l’incontro con la cittadinanza e le istituzioni, al fine di rendicontare la propria azione didattica e formativa. Il giorno 24 maggio prossimo alle ore 10:00 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, alla presenza del Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà, la classe IV sez. D presenterà le attività svolte in alternanza scuola-lavoro con l’Associazione Diego Vitrioli, su un’azione finalizzata allo studio delle figure e delle opere di Diego e Annunziato Vitrioli. Gli allievi hanno svolto 80 ore curriculari, a partire dal novembre 2016, guidati dal tutor esterno Dott.ssa Antonella Gioia Vitrioli ed dal tutor interno Prof.ssa Mila Lucisano.

Le attività svolte durante questi mesi sono state molteplici e sono state poste in essere in relazione alle singole attitudini degli allievi. Grazie alle informazioni estrapolate dalle varie opere visionate, dalle ricerche compiute e dall’analisi dei documenti inediti messi a disposizione degli allievi si è potuto svolgere un attento studio filologico e storico del pensiero e dell’opera dei due pregevolissimi artisti reggini, Diego e Annunziato Vitrioli.

Gli allievi, inoltre, hanno curato la creazione di un database, di un sito web e di un archivio digitale dedicato ai fratelli e al loro operato. L’evento conclusivo è stato ideato ed organizzato dai ragazzi stessi, orientando i propri sforzi conclusivi alla divulgazione dei risultati delle proprie ricerche. Forte e significativa la sinergia creatasi con il Comune nella persona del Delegato alla cultura Dott. Franco Arcidiaco e molto motivante il sostegno della Dirigente Scolastico Dott. Ssa Giuseppina Princi.