Alla provincia il bilancio sulla stagione dell’Officina dell’arte

Chiusura stagione artistica, bilancio 2015/2016 e alcune anticipazioni per il prossimo anno saranno illustrate durante la conferenza stampa di domani mattina, venerdì 27 Maggio, alle ore 10,30 nella sala Biblioteca della Provincia. All’incontro prenderanno parte gli attori della compagnia Officina dell’Arte protagonisti della stagione invernale al teatro “Cilea” e il cui spettacolo finale sarà in scena sabato 28 Maggio alle ore 21, il consigliere Provinciale Francesco Cannizzaro, l’assessore alla Cultura ed alla legalità della Provincia Edoardo Lamberti Castronuovo e il sindaco Giuseppe Falcomatà.