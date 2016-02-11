Alla Telesio il convegno con ‘William Salice e la Fondazione no profit Color Your Life’

Giornata di festa all’Istituto Comprensivo “Telesio” diretto da Marisa Maisano, con il convegno “William Salice e la Fondazione no profit Color Your Life”.

Chi è William Salice e la fondazione Color Your Life

William Salice è un ex manager di spicco della nota azienda “ Ferrero” che ha deciso di dare con la “Color Your life”, fondata con la buonuscita della sua pensione, quanto ricevuto dalla vita ai giovani meritevoli. Il progetto è rivolto ai ragazzi di tutta Italia, di età compresa tra i 13 e i 18 anni, che hanno voglia di realizzare un sogno, imparando ad essere imprenditori di sè stessi. “Non conta da dove vieni ma quello che vuoi diventare” è il motto di questo arzillo ottantenne e della sua fondazione il cui sito è www.coloryourlife.it.

Il bando di partecipazione per chi volesse mettere in luce i propri talenti è denominato “Peter, ragazzi alla riscossa”. L’apprezzatissima manifestazione ha visto, in una gremita sala della Scuola “Montalbetti”, oltre alla presenza di docenti, dirigenti scolastici, la dirigente Atp, dottoressa Mirella Nappa, il direttore sede Rai Calabria, dottor Crucitti, ed i rappresentanti degli enti locali, il sindaco, Giuseppe Falcomatà, il presidente del consiglio regionale, Nicola Irto, ed il presidente della Provincia, Giuseppe Raffa.

I saluti delle istituzioni e il coro della scuola Montalbetti

L’apertura dei lavori, dopo i saluti della dirigente scolastica, Marisa Maisano, è stata scandita dalla bravura del coro della scuola Montalbetti con le note dell’Inno di Mameli, per poi proseguire con l’intervento di Salice che ha stregato la platea con il racconto della sua esperienza quarantennale accanto a Michele Ferrero e l’illustrazione della sua “Color Your life”.

Elogi a pioggia da parte delle istituzioni sono stati formulati alla dirigente Maisano per la realizzazione di questo evento che oltre a contraddistinguere l’Istituto Comprensivo “Telesio” come luogo attivo in stretta sinergia con il territorio ha permesso a tutti di riflettere su temi importanti quali l’importanza di quanto sia necessario che la politica si impegni in modo fattivo per aiutare i giovani a realizzare i sogni. A conclusione del convegno, la direttrice Maisano ha consegnato una targa ricordo a William Salice.