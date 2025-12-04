Aremes Convegno Nazionale Cultura ASI a Reggio Calabria: omaggio a Francesco De Virgilio e alla Lancia Aurelia

Sabato 6 dicembre 2025, Reggio Calabria ospiterà un evento speciale dedicato agli appassionati di auto storiche e alla memoria di grandi protagonisti dell’automobilismo italiano. Il Convegno Nazionale Cultura ASI, organizzato da A.R.E.ME.S., celebra i 30 anni dalla scomparsa di Francesco De Virgilio, illustre ingegnere reggino noto come inventore del primo motore V6 al mondo, e il 75° anniversario della Lancia Aurelia, una delle auto più iconiche della storia automobilistica italiana.

L’appuntamento avrà inizio alle 14:15 con il ritrovo dei partecipanti in via Francesco De Virgilio (Parco Fiera, zona Pentimele, accanto al piazzale Enzo Ferrari). Alle 14:40 partirà il corteo delle vetture storiche Lancia in direzione Piazza Italia, davanti al Palazzo San Giorgio, dove dalle 15:00 sarà possibile ammirare l’esposizione delle auto e assistere ai saluti istituzionali.

Il convegno vero e proprio si svolgerà nella Sala Consiliare del Palazzo San Giorgio, con interventi di:

Natale Romeo, Presidente A.R.E.ME.S.

Dott. Giovanni De Virgilio figlio dell’Ing. Francesco De Virgilio

Ing. Lorenzo Morello, Vice Presidente Commissione Cultura ASI

Alle 16:30 è previsto il taglio della torta e alle 17:20 i saluti finali e la partenza delle auto, con un suggestivo corteo che attraverserà Corso Garibaldi, proseguirà verso Piazza De Nava, scenderà da Largo Colombo e si concluderà sul Lungomare Falcomatà.

Un’occasione imperdibile per celebrare la passione per le auto d’epoca, rendere omaggio a Francesco De Virgilio e festeggiare uno dei modelli più prestigiosi della storia italiana, la Lancia Aurelia.