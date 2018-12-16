Dalle nostre parti è un autentico mito. Le sue panchine in nero-arancio sono state vissute con passione, amore e rispetto per il basket. Tonino Zorzi racconta il suo percorso all’interno della pubblicazione “La mia Itaca”.

In collaborazione con il Comitato Regionale Fip Calabria, Tonino Zorzi, un’icona del basket italiano, presentano lunedì 17 dicembre 2018, presso la sala Federica Monteleone di Palazzo Campanella (Consiglio Regionale), il libro La mia Itaca dove l’autore ripercorre la sua intera carriera cestistica, da giocatore e da coach di grande successo.

Un viaggio attraverso settant’anni di basket, un atto d’amore nei confronti dello sport più bello del mondo, raccontato attraverso le esperienze dirette e l’incontro con i più grandi personaggi della pallacanestro italiana e mondiale.

Un evento da non perdere per chiunque sia appassionato al nostro sport, un autentico appuntamento con la storia e con un Maestro che ha insegnato basket a tante generazioni di giocatori.

Il libro: la carriera di Zorzi e la prefazione di Sandro Gamba

Il volume è aperto da una prefazione di Sandro Gamba che ha avuto Tonino Zorzi prezioso e decisivo assistente nel corso del Campionato del Mondo di Buenos Aires nel 1990, ai Goodwill Games dello stesso anno e nei Campionati d’Europa del 1981, del 1989 e del 1991. Quest’ultimo è quello di Roma chiuso dall’Italia con la medaglia d’argento alle spalle della Jugoslavia per l’ultima volta unita.

Inoltre come giocatore, con la Nazionale, ha giocato 32 gare e segnato 52 punti, partecipando agli Europei del 1953 e del 1965 entrambi giocati a Mosca, allora capitale dell’Unione Sovietica.

Il libro è scritto con l’immediatezza dell’uomo di sport, con una prosa agile e avvincente, consentendo al lettore un tuffo nel basket che è stato, ricreandone ambiente e condizioni ma anche l’evoluzione che, dai tempi del pionierismo dell’immediato dopoguerra, l’ha portato a diventare disciplina di successo globale.

La presentazione è aperta a tutti è ed è stata curata dall’Associazione culturale “Viola Inside” del suo storico assistente a Reggio Calabria, Gaetano Gebbia Presidente della neonata realtà associativa.

I campioni neroarancio e gli ospiti della serata

Assicurata la partecipazione di giocatori simbolo legati a Zorzi come Avenia, Santoro, Tolotti e Spataro, oltre a dirigenti e collaboratori di quei magnifici anni.

La presentazione sarà moderata dalla storica voce del format Rai, “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” e “Tutto Basket” Tonino Raffa.

Interverrà una delle firme più autorevoli di sempre della storia dello sport dalla palla a spicchi Enrico Campana.

I saluti istituzionali saranno a cura del Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, del Presidente del Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, del Presidente del Coni Regionale Maurizio Condipondero, del delegato Provinciale Coni Antonio Laganà, dell’Editore Enrico Petrucci e del Presidente del Comitato Regionale Fip Calabria Paolo Surace.

Il ‘Coach Zorzi shooting day’ al Palacalafiore

La Cestistica Viola Reggio Calabria, inoltre, proseguendo la sua mission di tutelare i valori, i principi e la tradizione neroarancio che, per decenni, hanno reso la piazza di Reggio Calabria quale punto di riferimento per il basket italiano, organizza: il “Coach Zorzi shooting day”.

L’evento avrà luogo, con il patrocinio del Comitato FIP Calabria, nella giornata di martedì 18 dicembre presso il Palacalafiore: alle ore 16 si terrà un allenamento sul tiro riservato agli atleti nati dal 2000 al 2005. Alle ore 17,invece, incontro con gli allenatori.

Ufficio Stampa Fip Calabria