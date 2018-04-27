Nasce BergAmando, il nuovo gusto del Progetto Italico ideato da tre gelatieri calabresi: bergamotto di Reggio, mandorla di Amendolara, mandarino di Ciaculli e fichi di Villapiana

Progetto Italico ideato dal maestro Davide Destefano di gelateria Cesare ,e dai colleghi Gaetano Vincenzi CS ( gelateria Barbarossa) e Pasquale Monteleone

( bottega del gelato Pizzo) ha come fine quello di valorizzare gli ingredienti della nostra regione portandoli alla ribalta nazionale e internazionale tramite la realizzazione di gusti di gelato artigianale italiano.

Nasce cosí BergAmando ,Il gusto inconfondibile del bergamotto di Reggio Calabria avvolto dalla cremosita della mandorla di amendolara ,la freschezza del mandarino di ciaculli , dei fichi di Villapiana addolciti dal miele della Sila e coccolati da un croccante di mandorle e pistacchio . Una vera e propria armonia di sapori , nessun ingrediente prevale sugli altri ,in un perfetto equilibrio dove il bergamotto di Reggio Calabria ė sempre protagonista delicato.

BergAmando amplia la famiglia dei gusti di Progetto Italico affiancando i suoi fratellini ITALICO , Sole dello Stretto e Modigotto .Il nuovissimo gelato verrà ora proposto su scala nazionale e internazionale da tutti gli artigiani del circuito Italico permettendo la diffusione della conoscenza delle nostre eccellenze e della nostra Calabria perchė solo uniti si va lontano.