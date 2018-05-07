Continua senza sosta la diffusione del progetto Italico promosso dai maestri gelatieri calabresi Davide Destefano. Gaetano Vincenzi e Pasquale Monteleone che sottolinea la collaborazione tra artigiani per la diffusione e valorizzazione dei prodotti tipici, usando come strumento il gelato.

Così il prelibato gelato approda a Catanzaro Lido nella splendida location dello storico Marron Glacés , dove il pluripremiato maestro Antonio Cosentino insieme alla figlia Lucia , ne ha realizzato una versione arricchita con una varietà di noci locali . Grandissimo il riscontro della clientela e tutto finito già al primo giorno di presentazione , non solo per la bontà del golosissimo gelato , ma anche per quello che ormai rappresenta.

GELATO ITALICO esprime infatti ormai il concetto di un vero e proprio brand positivo che la Calabria deve e vuole trasmettere. Portavoce e strumenti di questo messaggio i vari gusti realizzati in seno al progetto, BERGAMANDO realizzato con il bergamotto di Reggio Calabria, ultimo nato, spopola ormai da una settimana contribuendo a diffondere i sapori e l’identità di una regione che vuole reagire ed emergere per le proprie eccellenze.