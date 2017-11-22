“Atto ignobile e grave che colpisce, ancora una volta, un imprenditore calabrese e con lui tutti gli uomini e le donne che in questa terra s’ impegnano e lottano per lo sviluppo del territorio”.

Il presidente di Ance Calabria, Francesco Berna, condanna l’intimidazione subita da Ninni Tramontana, presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria e del Comitato Piccola industria.

“Al presidente dell’Ente camerale reggino – continua Berna – va la mia solidarietà personale e dell’Associazione che rappresento. L’episodio, purtroppo, si inserisce in una lunga serie di atti intimidatori che stanno segnando profondamente la Calabria e minando le fondamenta dello sviluppo economico della regione. Sicurezza e legalità devono essere garantiti per consentite agli imprenditori di operare in assoluta tranquillità. Confidiamo che le forze dell’ordine, in tempi brevi, facciano luce su quanto accaduto e, nello stesso tempo, chiediamo più attenzione da parte del Governo affinché si mettano in campo tutte quelle azioni tese a contrastare tali fenomeni.

Bisogna fare quadrato – conclude il presidente di Ance Calabria – attorno ad imprenditori illuminati come Tramontana che, negli anni, non solo hanno consolidato i valori delle loro aziende ma hanno avuto il coraggio di percorrere strade nuove esaltando le peculiarità del territorio in cui operano. Ance Calabria è al fianco di Ninni Tramontana, della sua famiglia e di tutti i dipendenti della sua azienda, nella consapevolezza che questo indegno gesto non farà cambiare passo ad un’impresa che esalta l’imprenditoria della nostra terra”.