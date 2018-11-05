Al MArRC circa 200 studenti incontrano un medico e un archeologo per parlare di anatomia e stili di vita, mentre i Bronzi di Riace si illuminano di azzurro

I Bronzi di Riace si illuminano di azzurro, per fare conoscere i problemi della salute maschile al fine di prevenire le più frequenti patologie. Martedì 6 e mercoledì 7 circa 200 ragazzi delle scuole s’incontreranno al #MArRC con il medico chirurgo Silvana Caracciolo e l’archeologo Maurizio Cannatà, per parlare di anatomia e di corretti stili di vita.

Saranno coinvolti gli studenti del Liceo Scientifico “A. Volta”, dell’Istituto Comprensivo Paritario “S. Vincenzo”, del Liceo Classico del Convitto “T. Campanella”, del Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, dell’Istituto Magistrale “Gulli” e dell’Istituto tecnico Economico “Piria”.La campagna #novembreazzurro è promossa dall’associazione Europa Uomo con il patrocinio del #MiBAC e lo slogan #failucesudite.