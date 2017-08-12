Bronzi di Riace visitabili anche a Ferragosto. Tutti i musei aperti in Calabria
Il Museo di Reggio Calabria resta aperto il 14 e il 15 agosto e non è il solo in Calabria: ecco quali musei e parchi archeologici si possono visitare
12 Agosto 2017 - 19:00 | di Vincenzo Comi
I Bronzi di Riace, esposti nel Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, si potranno ammirare anche a Ferragosto. La struttura museale che ospita i due “guerrieri” resterà aperta, infatti, il 15 agosto e anche il giorno prima. Ma il Museo di Reggio non è l’unica struttura espositiva che resterà aperta in Calabria il giorno di Ferragosto.
Saranno visitabili, infatti, tra gli altri, il Parco archeologico di Scolacium, a Roccelletta di Borgia; il Museo archeologico nazionale ed il Parco archeologico della Sibaritide; il Museo archeologico nazionale di Crotone; il Museo ed il Parco archeologico nazionale di Capo Colonna; il Castello di Isola Capo Rizzuto; il Museo ed il Parco archeologico nazionale di Locri; l’Area archeologica dell’antica Caulon, a Monasterace, dove è esposto il “Mosaico del drago“; la Cattolica di Stilo e il Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia.
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