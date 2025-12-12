Il gusto della Calabria conquista Bruxelles: Conpait protagonista al PE con le eccellenze dolciarie – FOTO

Giusy Princi e Conpait, guidata dal maestro Angelo Musolino, portano i sapori identitari della pasticceria calabrese e il bergamotto nel cuore del Parlamento Europeo

La Calabria porta la sua anima più autentica nel cuore dell’Europa. A Bruxelles, all’interno del Parlamento europeo, si è svolto un evento che ha unito tradizioni, geopolitica, cultura e sapori identitari, offrendo una vetrina internazionale alle eccellenze del territorio.

Un’iniziativa resa possibile grazie all’impegno dell’onorevole Giusy Princi, in collaborazione con Arsac alla presenza della direttrice Caligiuri e con i rappresentanti istituzionali nazionali e calabresi Cannizzaro e Cirillo.

Tra i protagonisti assoluti della missione, Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani), che ha portato a Bruxelles un capitolo speciale della storia gastronomica calabrese: quello dedicato ai dolci della tradizione. A guidare la delegazione dolciaria è stato il maestro Angelo Musolino, presidente di Conpait. La degustazione ufficiale, organizzata dopo il concerto istituzionale, ha trasformato il Parlamento europeo in un viaggio multisensoriale tra profumi, storie e memorie della regione.

Il percorso nel gusto ha coinvolto tutti i territori grazie ai maestri Marco Carelli, Antonio Fragomeni, Daniele Lo Giudice, Emanuele Scionti, Davide Destefano e Fabio Taverna, portavoce del marchio Calabria. Hanno inviato i loro prodotti anche Lillo Giordano e Denisia Congi.

Turdilli

Petrali

Piparelle

Pitte di San Martino

Susumelle

Sorbetto al bergamotto

Panettone al Bergamotto di Reggio Calabria

Torroni (tra cui quello alle mandorle e miele)

Fichi farciti

Pitta ‘mpigliata

La Pasticceria Calabrese come Strumento di Diplomazia

L’evento non è stato solo una celebrazione gastronomica, ma anche un momento di confronto su geopolitica, cooperazione internazionale e nuove opportunità nei rapporti con l’Asia centrale. La presenza della Regione Calabria al Parlamento europeo ha mostrato come cultura, musica e gastronomia possano diventare strumenti di diplomazia e sviluppo.

Conpait, ancora una volta, ha dimostrato la sua capacità di valorizzare il patrimonio dolciario italiano, portando in Europa un messaggio chiaro: la pasticceria è identità, è territorio, è futuro.

La partecipazione della Calabria al Parlamento europeo arriva in un momento storico per l’Italia: il recente riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale UNESCO.